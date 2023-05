Gallarate-Gattico, chiusa la diramazione tra Sesto, Vergiate e Castelletto Ticino

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati questi provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. La stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A26 e in direzione della A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto Sesto Calende Vergiate-Castelletto Ticino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione e la SS32 e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, per proseguire in direzione della A26; per la chiusura dell’entrata della stazione di Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Besnate, al km 4+000 della Diramazione Gallarate-Gattico.

Dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 del Sempione e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per proseguire in direzione della A8.