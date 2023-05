Gara 4 Play In: Legnano sconfigge Gallarate (51-62) e vola nella serie B Nazionale

Legnano ha raggiunto l’obbiettivo serie B Nazionale ed ora è festa! I Knights hanno battuto l’agguerrita Gallarate al Pala Esse Solar (51-62) in una combattuta Gara 4 dei Play In per la promozione. Senza Terenzi, rimasto ai box per un infortunio alla spalla, i biancorossi sono riusciti a mettere in campo un gioco corale guidato da capitan Casini, che gli ha permesso di restare sempre avanti.



«Abbiamo lavorato sodo e questo è il risultato – ha commentato entusiasta il presidente Marco Tajana -. Due anni fa ci eravamo posti quest’obbiettivo e ci siamo riusciti. Sono contento per lo staff tecnico, per i giocatori. Ma soprattutto sono felice per tutti coloro che hanno lavorato con costanza al mio fianco, penso al dg Basilico a Fagotti e tutti gli altri. Grazie». Ed ora? «Ora ci aspetta un campionato da 36 squadre e sfide in tutta Italia. L’asticella si alza. Noi siamo pronti. Ma ora pensiamo a festeggiare, c’è lo meritiamo. Poi ci metteremo al lavoro». Soddisfatto il dg Basilico ha fine gara ha commentato: «Siamo stati bravi, abbiamo fatto un campionato eccezionale. Dopo la sconfitta contro Livorno abbiamo rialzato la testa ed eccoci qua. Complimenti a Gallarate che ha fatto un’ottima serie.

Complimenti a tutta Legnano e al pubblico che ci ha sempre seguito: il nostro sesto uomo in campo. Ora godiamoci la festa di stasera è poi penseremo a prepararci per la prossima stagione. Stiamo preparando una grande festa per il 9 di giugno: vi aspettiamo».

Finale 51-62

39′: 50-62; Drocker piazza altri due punti

38′: 50-60; Sacchettini va a canestro. Non c’è storia

Trentini dalla lunetta realizza due tiri liberi (50-57) – Bonus falli esaurito per Legnano

37′: 48-57; ma che faticaaa… al terzo tentativo Legnano va a canestro con Sacchettini

36′: 48-55; canestro di Passerini e Gallarate torna in fiducia -7. Ancora Time out

35′: 44-55; Gallarate cerca di accorciare le distanze con Ielmini. Viene chiamato ancora Time out Marino torna in campo

33′: 40-53: Legnano resta in fuga. Marino dolorante va in panchina, la squadra dovrà chiudere la sfida senza di lui? Time out

31′: 40-51; l’ultimo quarto si apre con Leardini che va alla lunetta e realizza due tiri liberi su due



Terzo quarto: 40-49

29′: 40-47; ecco che capitan Casini assicura il vantaggio biancorosso +7. Ma Gallarate non molla

Bonus falli esaurito per Legnano – Trentini va alla lunetta su fallo di Mazzantini e realizza due tiri liberi su tre (37-41)

27′: 35-38; bomba di De Bettin su assist di Hidalgo, pubblico gallaratese in visibilio. Gallarate è lì…

25′: 29-36; Gravaghi va a canestro

23′: 27-36; schiacciata di Sacchettini

21′: 27-34; dopo un minuto di stallo ecco il botta e risposta tra Filippi e Leardini

Percentuali al tiro – Gallarate viaggia con il 32,1% mentre Legnano con il 36,4%.

Miglior marcatore per Gallarate: Hidalgo 11 punti seguito da De Bettin e Antonelli 4 punti. Legnano: capitan Casini 10 punti, Mazzantini 6 punti seguito da Leardini e Marino 5 punti

Secondo quarto: 25-32

19′: 17- 30; gioco da tre di capitan Casini

Time out Gallarate

Canestro di Mazzantini (15-24)

17′: 15-20; Gallarate si avvicina pericolosamente a Legnano con i punti di Hidalgo

14′: 10-20; schiacciata di Leardini

12′: 10-18; per due minuti il gioco resta bloccato a 6-18. Poi arrivano due canestri di fila di Hidalgo

Primo quarto: 6-18

A 52′ secondo dalla fine del quarto Mazzantini va in lunetta e realizza due tiri liberi su due (6-15)

8′: 6-13; nessuna delle due sfidanti riesce a trovare canestro

Time out (6-13)

5′: 6 -10; prima i punti del gallaratese Bettin. Poi la risposta di Leardini su assist di Marino

3′: 4-5; sorpasso Knights con la tripla di capitan Casini

1′: 2-0; la sfida inizia con il canestro di Antonelli

Gallarate: Filippi, Trentini, Antonelli, Gravaghi e Hidalgo

Legnano: Marino, Mazzantini, Leardini, Sacchettini e capitan Casini

Arbitri: Giuseppe Vastarella (Milano) e Riccardo Spinello (Marnate)

Dopo il tracollo di Gara 3, dove i Knights sono crollati sotto i colpi di Gallarate è tempo di un’altra sfida sul campo gallaratese. Gara 4 inizierà questa sera (22 maggio) alle 20.30. Quella sul campo del Pala Esse Solar potrebbe essere l’ultima partita della serie per l’ammissione alla B Nazionale. Legnano (avanti con due Gare vinte) però scenderà in campo con un Marino incerto visto che ha alcuni problemi alla coscia e Mazzantini in recupero (infortunio alla caviglia in Gara2). Terenzi infortunato alla spalla è out.

(Galleria fotografica di Daniele Zaffaroni)