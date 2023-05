Gavirate sceglie la sua spiaggia balneabile ma non è detto che sarà pronta la prossima estate

Il Comune di Gavirate ha indicato l’area che potrà diventare balneabile. Si tratta della spiaggia antistante all’area giochi, dalla sede della Pro loco al pontile che non è ricompreso.

La decisione presa dopo la richiesta di avviare le attività in vista della stagione estiva definite nell’ultima riunione. Un invito che ha già visto la risposta negativa di Biandronno a causa dei campionamenti dell’acqua avvenuti non sulla sua sponda ma all’Isolino Virginia.

« La zona individuata – spiega il vicesindaco Massimo Parola -risponde ai requisiti richiesti quanto a servizi. Ci sono panchine, cestini dei rifiuti e un ampio parcheggio. Ci sono anche gli attacchi per realizzare eventualmente uno spogliatoio e le docce».

La scelta dell’area non è garanzia di attivazione già dalla prossima estate: « È un inizio, uno stimolo per lavorare così da rendere il nostro lago balneabile – commenta Parola – Abbiamo indicato la zona che storicamente è stata quella dove si faceva il bagno a Gavirate. Per arrivare all’ordinanza di balneabilità, però, vanno ancora fatti dei passaggi essenziali tra cui la pulizia dei fondali che in 50 anni hanno accatastato oggetti di vario genere. Come protezione civile ogni anno ripuliamo la costa. Intensificheremo questi interventi».

Il Comune di Gavirate, non prevede al momento di offrire il servizio di sorveglianza dei bagnanti: « È un servizio in più che non si prevede obbligatorio nelle zone libere. Ogni decisione, però, è vincolata dall’andamento dei rilievi che effettua Ats Insubria. Il primo elemento necessario è la qualità delle acque».