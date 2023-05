Gazebo di Italia Viva a Varese e Busto Arsizio

Domenica 21 maggio, dalle 10:00 alle 13:00, i gazebo di Italia Viva saranno a Varese (Piazza del Podestà) e Busto Arsizio (Via Milano) per raccontare le nostre proposte su Sanità, Cultura, Europa, Lavoro, Territorio, Avvenire (in una parola SCELTA) e raccogliere le adesioni al Tesseramento 2023. Parteciperà ai gazebo anche l’On. Maria Chiara Gadda.

«Stiamo costruendo una grande casa riformista, aperta, concreta e soprattutto utile al Paese, aggregando cittadini, associazioni e altre forze politiche intorno ad un progetto coerente e credibile di buon governo, visione politica e capacità di raggiungere risultati per i cittadini», commentano gli esponenti di Italia Viva.