Genitori di adolescenti istruzioni di sopravvivenza: conferenza al comprensivo di Bisuschio

L’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Bisuschio organizza mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 20.30, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria di Bisuschio, la Conferenza condotta dalla dr.ssa Chiara Zioli e dal dr. Matteo Fabris, psicologi e psicoterapeuti, dal titolo “Genitori di adolescenti: istruzioni di sopravvivenza (e costruzione di buone relazioni)” inerente la tematica su chi sono gli adolescenti di oggi, una serata informativa aperta a genitori ed insegnanti per riflettere insieme sui bisogni degli adolescenti di oggi, nuove normalità e nuove emergenze.

L’incontro rientra tra le attività del Progetto “Generare Comunità” programmate e coordinate dal Prof. Paolo Franzato, autore e responsabile del progetto, incluso nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I. C. “Don Milani” di Bisuschio e finanziato dai Municipi di Cuasso al Monte e Bisuschio nell’ambito del Diritto allo Studio. L’evento ad ingresso libero e gratuito è rivolto a tutti i a tutti i genitori, a tutti i docenti e a tutto il personale dell’I. C. “Don Milani” di Bisuschio.

I relatori:

– la Dott.ssa Chiara Zioli, psicologa e psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale iscritta all’ordine degli Psicologi della Lombardia e socia ordinaria del Centro Studi di Terapia Familiare di Luigi Cancrini (Roma): attualmente lavora come psicologa scolastica in diversi istituti di primo e secondo grado del territorio, e come psicoterapeuta libero professionista presso il CPV di Arcisate

– il Dott. Matteo Fabris, psicologo e psicoterapeuta, da anni si occupa di programmi di formazione e prevenzione sui temi dell’affettività, dei disturbi della condotta e del contrasto alla violenza in ogni sua forma. Si occupa di ricerca scientifica nel campo della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e del maltrattamento e abuso all’infanzia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.