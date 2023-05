Giacomini d’oro a tre volontari di Fondazione Ascoli per sensibilità ed entusiasmo

Tutta la determinazione di Fondazione Giacomo Ascoli nel garantire maggiori possibilità di guarigione e migliore qualità di vita ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale del Ponte e alle loro famiglie in una serata fatta di sorrisi, testimonianze e progetti da raccontare e nuove idee.

Questo il clima che ha animato l’assemblea annuale di Fondazione Giacomo Ascoli che si è svolta nella serata di martedì 16 maggio maggio al Palace Hotel di Varese.

All’evento hanno partecipato volontari, sostenitori, nuovi e vecchi amici della Fondazione, famiglie, medici e infermieri coinvolti in una fase di importanti cambiamenti: «In virtù delle accresciute attività in collaborazione con altre realtà tra cui ospedali, Università per la ricerca e altre associazioni a noi affini per il supporto a pazienti e famiglie, quest’anno la Fondazione diventa Ente Filantropico», ha detto il presidente Marco Ascoli in apertura di serata.

Sullo schermo foto e video delle strutture in fase di realizzazione che permettono un importante passo avanti verso il completamento dell’offerta sanitaria pediatrica del comparto Varesino: il cantiere per le camere protette che permetteranno all’Ospedale del Ponte di ricoverare anche i pazienti più fragili e Il Faro, l’edificio in ristrutturazione in Largo Flaiano che diventerà entro aprile 2024 un approdo sicuro per chi lotta contro la malattia: ricercatori, specializzandi, associazioni e soprattutto famiglie dei bambini ricoverati perché possano essere supportati da tutto l’amore della loro famiglia unita e vicina durante le terapie.

Ulteriore testimonianza di un anno particolarmente intenso per Fondazione Giacomo Ascoli, per la prima volta in 17 anni di attività, i Giacomini d’oro, riconoscimento assegnato ogni anno ai volontari che si distinguono nell’impegno a sostegno dei bambini, sono stati tre e non due. Premiato Alessio Travetti che “accoglie e sostiene i piccoli pazienti e i loro familiari in reparto con equilibrio e sorriso, rasserenandoli con grande sensibilità, anche e soprattutto nei momenti di maggiore sofferenza, creando così le condizioni per migliorarne la qualità di vita durante le cure”. E il Giacomino d’oro è andato anche a due donne, Debora Nidola e Nonna Pina (al secolo Filippa De Marco), promotrici con entusiasmo ed allegria di varie iniziative per la Fondazione, “esempio di dedizione per tutte le volontarie ed i volontari”, si legge nella motivazione.

Ad applaudirli anche due campioni dello sport, i capitani della Pallacanestro Varese Giancarlo Ferrero e dei Mastini Varese Hockey, Andrea Vanetti oltre alle autorità presenti, tra cui il presidente della Commissione salute di regione Lombardia, Emanuele Monti e l’assessora alla Sostenibilità sociale del Comune di Varese Nicoletta San Martino, mentre il presidente di Fondazione Molina, Carlo Maria Castelletti ha anticipato l’idea per una collaborazione con Fondazione Giacomo Ascoli per garantire le cure palliative ai pazienti di tutte le età che ne abbiamo bisogno, promuovendo una cultura della cura che sia innanzi tutto prendersi cura dei pazienti e di chi li accompagna nel loro percorso.

Presenti alla serata anche l’ex procuratore Daniela Borgonovo ed la Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Varese Elena Fumagalli e da parte loro un arrivederci a prestissimo, sabato 20 maggio alle ore 16 allo stadio Franco Ossola di Varese, per la partita benefica tra la Nazionale italiana Magistrati e la squadra Vecchie glorie di Serie A e Varese Calcio.