Gianluca Arena a Forlì tra i volontari dell’emergenza: “Aiutate tutti come potete. Qui la situazione è disastrosa”

Gianluca Arena si è unito ai tanti volontari che in queste ore hanno deciso di raggiungere l’Emilia Romagna, terra colpita dalla forte alluvione. Uomini e donne, di tutte le età e provenienze, che guardando le immagini della regione invasa da acqua e fango hanno deciso di non stare con le mani in mano.

Gianluca Arena, figlio dell’attore e comico Bruno, si trova lì da qualche giorno. «La situazione è disastrosa. Mi è sembrato naturale fermarmi qui. Ero sulla strada per Varese, stavo tornando dal Grand Sasso dove si è tenuta l’inaugurazione del cammino e rientrando ho deciso di fermarmi. Così come le persone che erano con me».

Arena racconta che prima di addentrarsi nelle zone colpite dall’alluvione ha cercato sui siti ufficiali delle istituzioni come muoversi e dove poter dare effettivamente un aiuto, seguendo le indicazioni degli esperti del soccorso. Quindi ha cercato sui siti dei comuni colpiti cosa fare: «Ora mi trovo a Forlì con un gruppo di altri volontari. Siamo in una zona di campagna, poi mi sposterò in città. In questo momento, davanti a me, ho una montagna di mobili da buttare. Stiamo svuotando le case colpite dall’acqua e il fango, ci sono persone rimaste senza niente».

Uno scenario apocalittico che nessuno avrebbe mai voluto vedere. «C’è tanto da fare, chiunque voglia dare una mano in qualsiasi modo, mi contatti per avere informazioni, farò il possibile». Oggi a Forlì non piove, ma la preoccupazione di nuove precipitazioni non se ne va: «C’è la paura che il fango spalato dalle strade e dalle case torni ad invadere tutto». Arena però sottolinea anche un’altra cosa: «C’è tanta solidarietà, nessuno sta con le mani in mano. Tutti danno un aiuto come possono, chi spala, chi fa il caffè, chi arriva con una cariola da prestarti. Sono qui con altri ragazzi e stiamo aiutando a svuotare le cantine e le casa dall’acqua e dal fango».

E aggiunge: «Ho visto tanta disperazione, ma anche tanta forza e il sorriso sulle labbra anche di coloro che hanno appena perso tutto».