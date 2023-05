Giornata dell’infermiere: una professione amata ma considerata pesante e mal retribuita

In occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri, il sindacato Nursind ha commissionato alla società SWG un sondaggio per comprendere la percezione della figura professionale tra i cittadini e analizzarne l’opinione rispetto a possibili servizi, anche a pagamento, forniti da infermieri debitamente formati.

L’indagine è stata condotta intervistando 800 cittadini, rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne secondo i parametri genere, classe d’età, area geografica, titolo di studio e partito votato alle ultime elezioni.

La professione degli infermieri viene considerava favorevolmente perchè aiuta concretamente gli altri e ha un alto valore sociale, ha però il limite dei turni di lavoro e di un impegno sia fisico sia mentale molto gravoso. L’idea di intraprendere una professione in campo infermieristico viene vista positivamente da tutti gli intervistati, in modo trasversale anche dai più giovani , seppure in percentuale inferiore rispetto alle altre fasce di età: 64% contro il 69/74% registrati tra adii e anziani. A penalizzare la figura professionale, oltre al già citato carico fisico e mentale, sono le retribuzioni basse, un giudizio espresso soprattutto da giovani e over 55 anni, ma anche il lungo percorso di studi associato a una scarsa autonomia decisionale.

Nonostante questi elementi più critici, oltre 2 italiani su 3 sosterrebbero amici e/o parenti nella scelta di intraprendere un percorso formativo e professionale per diventare infermiere, in modo accentuato nelle fasce d’età più alte. Un non trascurabile 31% però sconsiglierebbe un tale percorso.

Per quanto riguarda la retribuzione, la sensazione (assumendo che la maggioranza delle persone non abbia informazioni dettagliate al riguardo) di oltre la metà degli italiani è che sia insufficiente rispetto al ruolo ricoperto.

In merito all’ipotesi di attribuire maggiori competenze e autonomia decisionale agli infermieri si riscontrano ampie perplessità: solo il 26% si dichiara favorevole, con una maggiore apertura (oltre 30%) solo tra i giovani.

Non convince nemmeno la proposta secondo cui gli infermieri possano esercitare come liberi professionisti anche se dipendenti del SSN. Nell’immaginario collettivo, dunque, la figura dell’infermiere è legata ancora a stereotipi ormai superati: la possibilità che possano esercitare anche in libera professione come i medici vede contrario il 40% degli intervistati anche se il 26% ha detto di non saper esprimere un giudizio. Solo il 26% inoltre è favorevole a un’attribuzione di maggiori autonomie e competenze nelle cure dei pazienti. Gli intervistati sono convinti che spettino solo ai medici le attività di diagnosi e prescrizione i farmaci e terapie e solo il 19% sarebbe disposto a farsi prescrivere farmaci e terapie dagli infermieri, percentuale che scende al 15% in caso di diagnosi.

I partecipanti al sondaggio associano alle competenze degli infermieri principalmente piccole suture, medicazioni e iniezioni e gli interventi relativi al codice bianco in pronto soccorso. Maggiore opposizione invece verso la prescrizione di farmaci e le diagnosi: la maggioranza ritiene debbano essere compito esclusivo dei medici e non sarebbe disposta a riceverlo da un infermiere.

«Nella Giornata internazionale dell’infermiere cadono anche i 25 anni di vita del nostro sindacato che ha sempre lavorato con impegno e dedizione per valorizzare i contenuti umani e professionali della categoria – ricorda il segretario nazionale del Nursind Andrea Bottega – Si tratta di un patrimonio del quale gli italiani riconoscono l’alto valore sociale e tecnico, ma anche le difficoltà e i problemi, come dimostra proprio una ricerca demoscopica che il sindacato stesso ha commissionato a Swg per l’occasione».