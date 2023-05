Giornata dell’ostetrica: all’ospedale Sant’Anna un incontro per spiegare travaglio e allattamento al seno

Il 5 maggio la Giornata Internazionale dell’Ostetrica: all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, nel Comasco, un incontro sulla gestione del dolore durante il travaglio e l’allattamento al seno.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, il reparto di Ostetricia e Ginecologia organizza un incontro-confronto per fornire informazioni e rispondere alle domande sulla gestione del dolore durante il travaglio (metodiche non farmacologiche) e l’allattamento al seno. In particolare per quanto riguarda le metodiche non farmacologiche le ostetriche parleranno, tra l’altro, di movimento e posizioni, rilassamento muscolare, respirazione, massaggio. Si parlerà anche della relazione terapeutica e dell’importanza di accogliere, contenere e, al bisogno, guidare la donna e la coppia nel percorso del parto e, più in generale, della maternità e della paternità.

Per quanto riguarda l’allattamento al seno, saranno forniti alcuni consigli sulle posizioni, su come attaccare il bambino al seno nonché sui vantaggi dell’allattamento al seno. L’incontro – che vedrà la presenza delle ostetriche – si terrà il 5 maggio dalle ore 15 alle ore 17 nelle aule della Formazione al Piano 0 (Blu) all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia. Ingresso libero.