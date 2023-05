Giovani e lavoro, firmato il protocollo tra Federalberghi e Agenzia Formativa della Provincia di Varese

Mettere al centro il tema dell’accesso dei giovani nel mondo del lavoro: è questa la spinta che ha portato alla sigla del protocollo di intesa tra Federalberghi Varese e l’Agenzia Formativa della Provincia. A mettere nero su bianco l’accordo – lunedì 8 maggio – sono stati il presidente di Federalberghi Varese Frederick Venturi, e il direttore dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese Salvatore D’Arrigo.

Tirocini, apprendistato di primo e secondo livello e stage, volti a favorire l’ingresso degli studenti nelle imprese del territorio, facilitando il più possibile questo passaggio anche attraverso giornate ad hoc di scambio e conoscenza reciproca. Questo accordo prevede inoltre l’attivazione di tutti gli strumenti necessari al fine di garantire che la formazione scolastica possa essere sempre affiancata dall’esperienza sul campo al fine di acquisire conoscenze e competenza necessarie a costruire la propria professionalità in questo settore.

Gli albergatori tramite questo protocollo intendono rendersi disponibili per organizzare momenti formativi in aula a fine di far conoscere ai giovani il mondo del lavoro. Grazie al coinvolgimento dell’Ente Bilaterale per il Turismo sarà data l’opportunità ai ragazzi iscritti all’Agenzia Formativa di prendere parte ad alcuni specifici seminari formativi organizzati per i dipendenti delle imprese iscritte a Federalberghi Varese.

Nel protocollo si gettano inoltre le basi per l’istituzione di una borsa di studio per gli studenti meritevoli che sarà proposta attraverso un apposito bando.

Nella giornata di lunedì 8 maggio, si è svolta nella sede di Gallarate dell’Agenzia Formativa la prima delle due giornate dedicate all’incontro tra albergatori e studenti in vista dell’avvio di stage e tirocini formativi estivi: la giornata, organizzata con un momento frontale seguito da incontri one-to-one, verrà riproposta domani presso la sede di Varese dell’Agenzia Formativa. Analoga iniziativa si svolgerà poi anche in autunno e gli appuntamenti, in virtù dell’accordo, saranno organizzati ogni anno.

Per Federalberghi Varese l’accordo è stato fortemente voluto dal Comitato Giovani Albergatori che da sempre segue con impegno e attenzione il tema della formazione e dell’ingresso dei giovani in azienda.