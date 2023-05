Giro, a Crans Montana vince Rubio. Attesa per l’arrivo a Cassano Magnago

La Colombia non aveva ancora colto un trionfo al Giro d’Italia 2023, una lacuna colmata a Crans Montana, in Svizzera, dove è terminata la 13a tappa. A vincere è stato il 25enne Einer Rubio, scalatore della formazione spagnola Movistar, bravo a battere i compagni di fuga Thibeau Pinot e Jefferson Cepeda sul traguardo della località vallesana.

La frazione è iniziata non senza polemiche: già “mutilata” della cima del Gran San Bernardo per la neve, la tappa è stata ampiamente accorciata a causa del maltempo che ha flagellato il Piemonte e quella che doveva essere la parte italiana del percorso. I corridori sono stati portati in pullman nella zona di Verbier dove ha preso il via una percorso di soli 74,6 chilometri nel quale era subito da affrontare la salita della Croix de Coeur.

Su quelle rampe è nata la fuga (a cinque) che si è rivelata decisiva perché i battistrada hanno guadagnato oltre 3′ di vantaggio nonostante la presenza di Pinot che era 15° al momento di prende il via. Il gruppo ha controllato senza sfiancarsi con la Ineos-Grenadiers della maglia rosa Thomas a fare l’andatura seguita da vicino dalla Jumbo-Visma di Primoz Roglic. La Eolo-Kometa si è mossa con Lorenzo Fortunato che però è stato ripreso quando Damiano Caruso ha acceso la bagarre nel gruppo dei migliori. Fortunato ha poi perso terreno nel finale

Sul traguardo Rubio ha rintuzzato il primo attacco del connazionale Cepeda (EF) e ha anticipato Pinot (FdJ) staccando di qualche metro e qualche secondo i due compagni di fuga. Il francese si è consolato raggiungendo la Top 10 (nella quale ha perso qualche secondo il danese Leknessund) e strappando la maglia di leader della montagna alla Eolo e a Davide Bais. Tutto invariato in testa alla generale con Thomas e Roglic separati da 2″ e con Almeida a -22″.

ROTTA SUL VARESOTTO

Archiviata una frazione che poteva essere devastante e che invece è stata depotenziata, è ora tempo di pensare alla attesa tappa di Cassano Magnago, la 14a: la partenza è in Svizzera, a Sierre, il gruppo affronterà il Passo del Sempione che è un GPM di prima categoria ma è troppo lontana dal traguardo per cambiare qualcosa in classifica. Vedremo se Bais proverà a riconquistare la maglia azzurra, però.

Dopo aver percorso la Valdossola la carovana scenderà lungo la sponda piemontese del Lago Maggiore per poi arrivare a Sesto Calende e da lì a Vergiate, Crugnola di Mornago, Quinzano di Sumirago, Albizzate, Jerago con Orago, Solbiate Arno, Carnago, Cairate (Peveranza e Bolladello) e quindi Cassano Magnago con l’arrivo posto in via Marconi. Sul traguardo potrebbe arrivare una fuga senza uomini di classifica o – perché no – una volata di gruppo. Tra i velocisti si è però ritirato l’ex iridato Mads Pedersen. Si arriva a pochi metri dalla casa di Ivan Basso, possibile che la Eolo-Kometa abbia in cantiere qualche attacco a sorpresa, con Albanese pronto per lo sprint.

