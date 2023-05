Giro d’Italia, 1 milione 743mila spettatori per la tappa sul Lago Maggiore

Dal lago di Mergozzo al ponte sul Ticino, passando per le isole Borromeo e il lungolago di Arona: la diretta televisiva della tappa del Giro d’Italia di sabato 20 maggio che ha toccato alcuni degli angoli più suggestivi del territorio del Lago Maggiore e dei dintorni, ha mostrato le bellezze “di casa nostra” a migliaia di spettatori in tutta Italia e non solo. Luoghi che nonostante la pioggia e il maltempo conservano un fascino unico, unendo arte, storia, natura e paesaggi caratteristici.

La tappa che si è conclusa a Cassano Magnago ha registrato ottimi risultati non solo per le presenze ma anche per la visibilità che la diretta sui canali nazionali ha restituito al territorio. I dati diffusi dall’Ufficio Stampa Rai mostrano il costante interesse degli appassionati per la rassegna sportiva: su Rai 2 l’appuntamento con il ciclismo e il Giro d’Italia ha totalizzato complessivamente 1 milione 743 mila spettatori con il 13,8 di share. La fase finale della gara invece, il “Giro all’arrivo”, è stata seguita da 2 milioni 130 mila spettatori (19,1 di share).