Giro d’Italia, il liveblog di VareseNews che racconta la tappa di Cassano Magnago

Sabato 20 maggio, per la prima volta, Cassano Magnago ospita l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia. È la numero 14, scatta dalla località svizzera di Sierre e nell’ultima parte dei 194 chilometri attraverserà numerose località del Lago Maggiore e del Varesotto (QUI l’articolo con luoghi e orari). VareseNews racconterà la tappa fin dai giorni precedenti con un liveblog che comprende notizie, curiosità e informazioni sul grande evento ciclistico. La diretta multimediale è disponibile in questa pagina e si carica dopo alcuni secondi (abbiate un pizzico di pazienza). Il live, come tutti gli articoli sul Giro, è offerto da Eprom Solutions, Finazzi Serramenti e Ottica Nicora. Per commentare potete usare la chat che si apre in pagina o l’hashtag #direttavn su Twitter. Inviateci le vostre foto o taggate @varesenews su Instagram e Facebook: pubblicheremo una selezione di immagini. Buon Giro a tutti!