Giuliano Conconi presenta alla Fondazione Bandera “Roma. Le origini del mito”

Giuliano Conconi presenta alla Fondazione Bandera il suo libro “Roma. Le origini del mito – Storie antiche e dimenticate da Enea a Tarquinio il superbo”: appuntamento sabato 27 maggio 2023, alle ore 18.

L’opera ripercorre sette secoli di storie antiche e dimenticate, tra luoghi cancellati dalle mappe, condottieri, assassini, spie, eroi, gesta esemplari, cercando sempre, grazie all’uso delle fonti antiche, di sviscerare le leggende per ritrovare le storie che hanno portato l’Urbe prima alla fondazione, poi al dominio dell’intero Latium Vetus. Un viaggio in un tempo dimenticato, mille anni prima dell’impero, degli spettacoli del Colosseo, delle gesta di Cesare e degli scritti di Cicerone.Molte sono le domande cui si è cercato di dare risposta: come nasce il popolo dei Latini? Che rapporto esiste tra Enea, Alba Longa e Roma? Come si salvano Romolo e Remo dall’annegamento nel Tevere? Quanti cittadini conta Roma il suo primo giorno? Perché Romolo uccide Remo? Come e perché avviene il ratto delle Sabine? Come mai esiste il mito della ninfa Egeria, “amante” divina di Numa Pompilio? Tullo Ostilio viene davvero incenerito da un fulmine? Cosa si nasconde dietro il successo di Tarquinio Prisco? Come può Servio Tullio da schiavo diventare re? Quali vicende e quali personaggi portano alla cacciata di Tarquinio il Superbo e alla nascita della repubblica?

Giuliano Conconi nasce a Busto Arsizio il 21 aprile 1980. Dopo gli studi classici si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, dove consegue la laurea magistrale con tesi in Storia di Diritto Romano. Nel 2010 si abilita alla professione forense presso la Corte d’Appello di Milano e inizia a esercitare la professione di Avvocato presso il Foro di Busto Arsizio. Scrittore per passione dal 2013, dopo aver ricevuto alcuni riconoscimenti letterari e pubblicato diversi racconti del fantastico, inizia la sua collaborazione con Primiceri Editore, che lo porta a dare alle stampe la raccolta “Grave Stone, voci dal sepolcro” (2017), il saggio “Pulsione Omicida, i serial killer nella storia (2017) e, in due distinte edizioni il “Compendio di Istituzioni di Diritto Romano” (2016 e 2021).