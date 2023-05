Gli 80 anni della scuola Macchi di Somma Lombardo festeggiati con una giornata e una mostra

Il 1° novembre 1942, nel pieno della seconda guerra mondiale, veniva inaugurata la scuola elementare di via Marconi a Somma Lombardo, costruita appositamente: fino a quel momento infatti le classi erano

ospitate presso il palazzo comunale. Alla fine della guerra, poi, la scuola verrà intitolata a Giorgio Macchi, sommese caduto nel 1941 durante la campagna di Russia e decorato con medaglia d’argento al valore militare.

In occasione dell’ 80° anniversario dell’inaugurazione, le insegnanti hanno voluto ricordare questo momento così significativo con un evento celebrativo che si svolgerà presso la scuola sabato 13 maggio alle 10 e al quale sono invitati autorità, ex dirigenti scolastici, ex insegnanti, ex alunni oltre a tutti i cittadini sommesi.

L’appuntamento comprende anche l’apertura di una mostra allestita nei locali della scuola da alunni e insegnanti. La mostra è composta di una parte storica con documenti, foto, vecchie pagelle, sussidi didattici ormai desueti o semplicemente ricordi di ex alunni. Oltre ai ricordi del passato, avrà comunque visibilità anche la scuola di oggi e non mancherà uno sguardo sul futuro con “la scuola che vorrei”, vale a dire le aspettative dei bambini.

La mostra rimarrà aperta presso la scuola fino alle 14 del 13 maggio, per essere poi riallestita a fine mese presso la sala Oriana Fallaci.