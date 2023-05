Gli Alpini di Induno Olona tornano con la loro festa e il menù a base di polenta

Appuntamento con i valori e i sapori degli Alpini a Induno Olona, dove nel fine settimana torna la Festa Alpina.

Sabato 3 e domenica 4 giugno nella sede di via Croci 23, si riaccende la cucina delle penne nere indunesi, con lo stand gastronomico che sfornerà chili e chili di polenta con diversi condimenti, da gustare insieme alle specialità della cucina alpina sia sabato che domenica dalle 12,30 alle 15,30 e a cena dalle 19 alle 22,30.

Domenica mattina alle 9,45 la cerimonia in memoria di tutti i Caduti al cippo di via degli Alpini, poi la messa alle 10,30 nella chiesa di San Paolo. Alle 11,45 Alpini e ospiti renderanno gli onori alla bandiera nella sede di via Croci. Seguirà un rinfresco per tutti i presenti.

