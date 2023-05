Gli alpini di Varese all’adunata di Udine

La pioggia battente non ha fiaccato la determinazione di Alpini, Artiglieri ed Amici degli Alpini della Sezione di Varese, che domenica 14 maggio hanno sfilato numerosi per le vie di Udine, in occasione della 64a Adunata Nazionale degli Alpini. Le difficoltà legate al clima e gli inevitabili contrattempi logistici venutisi a creare, sono stati superati con prontezza, reattività e spirito alpino.

Di fronte al Labaro Nazionale, al Presidente Sebastiano Favero e alle Autorità schierate sulla tribuna d’onore, è sfilato il Vessillo della Sezione di Varese, scortato dal Presidente Franco Montalto e dal Consiglio direttivo sezionale. A breve distanza, 22 sindaci del territorio circoscrizionale di Varese, seguiti da 65 Gagliardetti di altrettanti Gruppi della Sezione. Nello schieramento, disposto in file da nove, per la Sezione di Varese in totale hanno sfilato 807 persone. Lo sfilamento della Sezione di Varese è stato sostenuto dalle note della Fanfara Alpina “Giuseppe Verdi” di Capolago, della Fanfara Alpina di Abbiate Guazzone e del Corpo musicale Alpino “La Baldoria” di Busto Arsizio. Il servizio d’ordine ed i servizi legati alla sfilata vera e propria sono stati curati dai Gruppi della Zona 4, mentre a chiudere lo sfilamento volontari dei Gruppi delle altre nove Zone hanno portato diciotto Bandiere Tricolore. La Sezione di Varese ha avuto infine l’onore di ospitare lo sfilamento del Coro BAT – Coro dei congedati della Brigata Alpina Tridentina.

Il Presidente sezionale Montalto ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei partecipanti, accompagnando tutti i presenti con il suo saluto al termine dello sfilamento: vedere così tanti Alpini, Artiglieri ed Amici composti e sorridenti partecipare all’Adunata nonostante le lunghe ore trascorse sotto la pioggia, offre sensazioni uniche che solo chi conosce la realtà dell’Associazione Nazionale Alpini è in grado di comprendere fino in fondo.