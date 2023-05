Gli arresti nei boschi, il festival del “giallo” e Colbey Ross nel podcast dell’11 maggio

Le notizie del podcast di giovedì 11 maggio

Mannaia pronta all’uso e coltello a scatto: li hanno trovati così, nei pressi di un bivacco, i quattro pusher arrestati mercoledì dai Cacciatori dei carabinieri di Sicilia e Sardegna, i reparti eliporti schierati dall’Arma per contrastare lo spaccio nei boschi della droga in diverse aree infestate del Varesotto. L’ultimo blitz è avvenuto a Tradate, nel Parco Pineta: i quattro erano impegnati nell’attività di smercio di stupefacenti con tanto di bilancini e materiale per le dosi e almeno mezzo chilo di stupefacenti fra eroina, hascisc, cocaina in polvere e sotto forma di cristalli, il crack, la terribile droga che viene fumata servendosi di bottiglie in plastica come braciere. Oltre alla droga, sequestrati telefoni e 3mila euro in contanti. I quattro soggetti fermati, tre marocchini irregolari e un italiano hanno tentato la fuga ma sono stati fermati e identificati; al termine delle formalità di rito sono stati arrestati e associati presso la casa circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sarà una notte di temporali quella in arrivo. Tra giovedì e venerdì, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che ha portato la Protezione Civile di Regione Lombardia ad emettere un’allerta gialla per il rischio di temporali forti. Nella notte è previsto l’arrivo di nuovi temporali in tutta la fascia occidentale della Lombardia che continueranno per tutto venerdì

Il thriller è un genere letterario molto amato e Varese gli rende omaggio con la nuova edizione del festival “Nord in giallo”. L’evento si terrà dal 9 all’11 giugno e vedrà la partecipazione di autori di grande spessore come Loriano Machiavelli, Bruno Morchio, Valerio Varesi, Patrizia Zappa Mulas, Valeria Corciolani, Massimo Picozzi, Alessandro Robecchi e molti altri ancora. Ma non solo libri, ci saranno anche proiezioni di film, incontri per il pubblico dei più piccoli e uno spettacolo teatrale. La presentazione del programma si è svolta presso Palazzo Estense di Varese. Le parole dell’assessore alla Cultura, Enzo Laforgia: ««Un’iniziativa che si colloca all’interno del grande cantiere di iniziative che abbiamo aperto con la biblioteca e che ruota intorno al libro e al suo valore di rigenerazione sociale. Siamo convinti che il libro sia un motore importante anche per riattivare relazioni sociali, crescita civile e anche curiosità ed emozione», sottolinea l’assessore Laforgia. «In particolare, questa manifestazione è stata lanciata in modo sperimentale ma si è dimostrata di grande valore e successo. Eccoci quindi a proporre una nuova edizione».

Vinicio Capossela al Teatro di Varese. L’artista si esibirà il prossimo 20 ottobre e le prevendite inizieranno il 14 maggio dalle ore 14. Il tour si intitola “Con i tasti che ci abbiamo”, come la canzone che chiude il nuovo album e debutterà a ottobre nei principali teatri italiani.Sono tredici nuove canzoni scritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi seguenti come diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cantautore, polistrumentista e scrittore italiano.

L’11 maggio è sempre un giorno speciale per la Pallacanestro Varese. Nel 24° anniversario dello scudetto della Stella, quello conquistato dai Roosters nel 1999, un giocatore biancorosso diventa l’MVP del campionato di Serie A. A riuscire nell’impresa è Colbey Ross, il playmaker americano della Openjobmetis che è anche il primo varesino di sempre a ottenere questo riconoscimento. Ross ha completato l’opera conquistando anche il premio di “rivelazione dell’anno” e l’inserimento nel quintetto ideale insieme a Christon, Belinelli, Melli e Williams. Il grande successo di Varese è confermato anche dall’elezione del general manager Michael Arcieri a “dirigente dell’anno”, premio assegnato non dalle preferenze dei tifosi ma solo da quelle degli addetti ai lavori. L’en-plein non è stato completato di un soffio perché Matt Brase non è invece riuscito a diventare “allenatore dell’anno”. Il tecnico biancorosso è stato preceduto dal coach di Tortona, Marco Ramondino. Niente da fare anche per Guglielmo Caruso che ambiva ai premi di “sesto uomo” e di “giocatore più migliorato”: sono andati a Belinelli e Diop.