Gli Hornets Baseball & Softball di Tradate fanno scuola

Nel Varesotto si fa spazio una realtà sportiva destinata a crescere nei prossimi mesi: si tratta della ASD Hornets Baseball & Softball, società di baseball amatoriale con base a Tradate. La squadra è stata fondata nel 2018 da quattro appassionati e nel giro di qualche anno ha notevolmente espanso il suo bacino di iscritti, contandone oggi ben quaranta.

Andrea Cannizzaro, presidente e tecnico di base, e Alberto Berlusconi, social media manager e consigliere della società, tengono a sottolineare i valori che questo sport trasmette ai ragazzi che ci si avvicinano: “Il nostro intento non è agonistico, quello che ci interessa è dare la possibilità a tutti di venire a contatto con i valori del gioco: spirito di squadra, altruismo e complicità tra compagni”.

La società è divisa in due compagini: una composta da under 12 e l’altra “senior”, con soli giocatori maggiorenni. In mezzo gli iscritti under 18 e under 15 in prestito ad altre squadre. Gli Hornets sono infatti anche un florido vivaio di talenti: “è motivo di grande soddisfazione sapere che il nostro lavoro dà i frutti sperati: due dei ragazzi che hanno iniziato con noi nel 2018 sono oggi in prestito in serie B e C”, dichiara Andrea, fiero dei progressi tecnici dei suoi tesserati.

Un tema interessante evidenziato dai due riguarda i benefici cognitivi legati al baseball, che, grazie alle sue caratteristiche, aiuta i ragazzi anche negli studi: “Il nostro sport sviluppa a fondo la capacità di concentrazione e la velocità d’apprendimento. Durante una partita ai giocatori è richiesta la massima attenzione e una rapidità di pensiero eccezionali”, dice Alberto, che spiega come gli aspetti tecnici di questo sport stimolino i “riflessi mentali” di chi lo pratica. “I genitori ci riferiscono che molti degli under 12 hanno persino dimezzato i tempi di studio da quando hanno iniziato a giocare” conferma Andrea.

Andrea, Alberto e gli altri esponenti della società svolgono inoltre un’attività divulgativa nelle scuole della provincia, con l’obiettivo di far conoscere ai più questo sport e alla ricerca di nuove leve da allenare nel campo da gioco inaugurato lo scorso 15 aprile, il primo omologato per il baseball a Tradate: l’Hornets Field, che Andrea definisce come “la realizzazione di un sogno”.