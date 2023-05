Gli Skorpions mettono a segno 42 punti per i playoff

Serviva una grande affermazione e gli Skorpions hanno risposto “presente”. Al “Franco Ossola” i varesini si giocavano l’accesso ai playoff contro i Rhinos Milano e lo stadio di Masnago ha dato il proprio apporto ai ragazzi di coach Nick Holt, che mettono in scena una delle migliori prestazioni stagionali per superare 42-7 l’ostacolo milanese e guadagnarsi un posto nella griglia della post season. (Foto Irena Leite)

LA CRONACA

Subito in cattedra la difesa biancorossa, che riesce a bloccare i Rhinos dopo un lungo drive offensivo concluso sulla goal line, dopo 3 tentativi sventati e un field goal bloccato a negare i primi punti a Milano. Gli Skorpions vanno in vantaggio al primo drive del proprio attacco: un gran passaggio di Calvin Brownholtz per le mani sicure di Matteo Mozzanica. Raven Ines risponde nel secondo quarto, mandando in endzone Pietro Elmi per il pareggio. MA è la difesa varesina, ancora una volta in questa stagione, a far esplodere la tribuna del “Franco Ossola”, con il ’pick six’ di Fabio Testoni che riporta avanti gli Skorpions, prima del doppio schiaffo sull’asse Brownholtz-Mozzanica che manda le squadre all’intervallo sul punteggio di 28-7 per i padroni di casa. Terzo quarto senza segnature e difese protagoniste, tra intercetti e sack a complicare la vita dei due quarterback e a costringere il già claudicante Raven Ines ad uscire dal campo. Obbligatoria la scelta di alternarlo in cabina di regia con l’americano Paul Brock e difficoltà offensive che aumentano per i Rhinos, che non riescono più a farsi pericolosi e, complice la stanchezza e il gran caldo, cedono visibilmente anche sul lato della tenuta fisica, scoprendo il fianco agli Skorpions. I ragazzi di coach Holt vanno così a segno ancora due volte nell’ultima frazione di gioco con un altro TD pass di Brownholtz, questa volta per le mani di Nicholas Principi (schierato anche in attacco dopo un intercetto in difesa), e poi con una corsa di Lorenzo Nuzzi per il 42-7 che chiude la partita e porta gli Skorpions ai playoff.

Nell’ultimo fine settimana di regular season del Campionato Italiano di Prima Divisione (IFL) si è quindi completato il tabellone playoff, con i Panthers che scavalcano i Guelfi in vetta alla classifica e gli Skorpions che si qualificano in extremis mentre rimangono fuori i Frogs Legnano, primi esclusi. Retrocedono i Mastini Verona, battuti dagli Stainless Steel Warriors nell’incontro decisivo.

La classifica, dunque, in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, è la seguente:

1- Panthers

2- Guelfi

3- Dolphins

4- Skorpions

5- Rhinos

6- Ducks

7- Frogs

8- SSW Emilia

9- Mastini

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 12

Stainless Steel Warriors Emilia vs Mastini Verona 28-7

Skorpions Varese vs Rhinos Milano 42-7

Panthers Parma vs Ducks Lazio