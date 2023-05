Gli “Sneuronati” in campo e sul palco per solidarietà sul Lago Maggiore

Se non è teatro è ping-pong, se non è divertimento è pensiero per chi ha bisogno, nobiltà d’animo di persone che vanno oltre il volontariato. Sono gli “Sneuronati“, una associazione che suona più come un gruppo di amici che da tempo sta facendo un grande gesto, cioè aiutare una famiglia in difficoltà che deve affrontare le difficoltà legate alla vita di un ragazzo con gravi problemi di salute: sono infatti il “braccio culturale“ della ASD Amici di Angelo.

Con l’intento di dare un sostegno economico, dunque, domenica scorsa a Maccagno con Pino e Veddasca è stato portato a termine un torneo benefico di tennistavolo.

Il presidente Riccardo Bianchi racconta: «Una giornata speciale per ASD Amici di Angelo e per Andrea E la sua mamma. Sono venuti a trovarci amici del TT REGINA di Sanremo. Un bellissimo pomeriggio di amicizia, sport, e tanta voglia di divertirsi. Si sono susseguite sfide con tanto Fair play ma anche con quel pizzico di agonismo che non guasta mai. Alla fine tutti sono risultati vincitori insieme ad Andrea e la sua mamma che sono rimasti con noi per tutta la giornata. Il Presidente Raffaele Regina ha condiviso con noi la bellezza del fare solidarietà divertendosi. Le sue sono state poche parole, ma che ci hanno dato una carica fortissima per proseguire con la nostra avventura. In qualità di Presidente anche io ho voluto ringraziare con il cuore la loro presenza anche attraverso un piccolo omaggio per ricordare questa bellissima giornata. Naturalmente la gentilezza è stata contraccambiato con un graditissimo omaggio anche da parte loro».

Questo lo scorso weekend. Il prossimo torna la solidarietà ma sotto forma di uno spettacolo teatrale che verrà inscenato al Teatro Sociale di Luino dove gli Sneuronati porteranno in scena “Mai prestare la dentiera”, uno spettacolo teatrale in programma al Sociale di Luino alle 18.