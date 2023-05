Gli studenti dei classici di Varese, Gallarate, Busto, Saronno e Como si sfidano in latino

Si svolgerà sabato 6 maggio, al Liceo Crespi di Busto, la XIV edizione del Concorso di Lingua Latina “Non omnis moriar”, competizione promossa dal Crespi con i Licei Classici Cairoli di Varese, Legnani di Saronno, Volta di Como, Pascoli di Gallarate.

La gara è riservata agli studenti del secondo anno e domani ben 122 ragazzi si cimenteranno nella traduzione e nell’analisi guidata in Lingua Italiana di un testo tratto dall’opera Factorum ac dictorum memorabilium libri IX di Valerio Massimo.

La commissione cui è affidata la scelta del testo oggetto del concorso e la correzione degli elaborati è presieduta dal Ch.mo Prof. Massimo Gioseffi, docente Ordinario di Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Milano, ed è formata dai seguenti docenti dei Licei proponenti: Chiara Cardani (Gallarate), Cecilia Colombo (Saronno), Franco Gelli (Como), Massimo Martini (Varese), Michele Trapani (Busto Arsizio).

“Non morirò proprio del tutto” scriveva Orazio, pensando che la parola scritta potrà superare i limiti del tempo e dello spazio se continuerà a parlare anche in altre lingue e in altre epoche, muta ma immortale: questo il senso dello studio del latino, e anche del greco, che nel Centenario del Liceo Daniele Crespi si rinnova in una proposta e in una sfida coinvolgente.