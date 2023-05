Gli studenti del liceo “Ferraris” di Varese in scena diretti da Paolo Franzato

Martedì 30 maggio, alle ore 21, al Teatro San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio a Varese andrà in scena “La società Apollo”, spettacolo con drammaturgie di Jean Tardieu diretto da Paolo Franzato, con interpreti gli allievi attori del Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Varese.

Lo spettacolo è inserito nel programma della 28^ edizione del Festival Teatro & Territorio, ideato, progettato e diretto dal regista-psicopedagogista Paolo Franzato, quest’anno dedicato a Mary Wigman col titolo “Percorsi di alterità”, che ha visto un entusiasmante e meraviglioso debutto con sold out venerdì scorso con lo spettacolo Linguaggi Familiari a Cuasso al Piano. Il Festival si svolgerà fino al 23 luglio 2023 con diversi altri eventi realizzati tra Varese, Bisuschio, Cuasso al Monte, Porto Ceresio e Treviglio.

Proprio al TNT Teatro Nuovo di Treviglio nell’ambito del Festival LAIVin action è andata in scena sabato scorso l’anteprima di questo spettacolo, distinguendosi, come ogni edizione precedente, per l’originalità e la creatività. Lo spettacolo “La società Apollo” riunisce vari testi di Jean Tardieu in un crescendo di divertimento, ironia, grottesco e paradossi, che unisce lo stupore e la meraviglia della creazione scenica con i suoi brillanti interpreti, alle maggiori tecniche, stili e poetiche del teatro contemporaneo. Paolo Franzato, uno dei principali registi mondiali delle opere del celebre autore francese, ha diretto e adattato per questo spettacolo i seguenti atti unici: Gli amanti del metrò, Linguaggi Familiari, Lo sanno solo loro, Lo sportello, La societé Apollon, Finite le vostre frasi, Osvaldo e Zenaide, Un gesto per un altro, C’era folla al castello. I vari e diversissimi testi sono accomunati sia dal dinamismo lirico del dettato drammaturgico di Tardieu, sia dalla primaria esigenza molieriana del teatro, cioè quella di piacere e divertire attraverso l’eterogeneità formale, che si è sempre discostata dalla tendenza della critica a una formulazione univoca che vuole risolvere la varietà nei confini di una definizione. Gli spettatori parteciperanno a una delirante riflessione sui linguaggi e sulle sue forme di rappresentazione: dal teatro poetico, alla drammaturgia del grottesco, dalla ricerca del mondo onirico alla ricostruzione dei fantasmi ossessivi della società contemporanea.

Questo è il numeroso Cast dello spettacolo:

37 attori: Matteo Agrillo, Crina-Ioana Barbascu, Emely Ben Samoud, Elena Bottelli, Giulia Buttarelli, Virginia Castelnovo, Maria Cecchini, Tommaso Chiaravalli, Sofia Croce, Valentina Danesi, Matteo Del Prete, Gaia Derossi, Gaia Eugenia Ferrari, Chiara Ghiringhelli, Alessandro Giorgio, Giordana Joshi, Caterina Kühlwetter, Gaia Laudi, Greta Lodi, Sofia Lucrezia Lucerna, Angelica Lunardi, Federico Marchetta, Thomas Michael, Stefano Miglierina, Jacopo Montani, Andrea Mustardino, Flora Parietti, Alice Pietroboni, Matilde Provasoli, Clelia Ranieri, Michela Sampaoli, Aurora Sarno, Giulio Sciacca, Emma Scremin, Jorune Trezzi, Mattia Zanzi, Alessia Zegarra Rossi

trucco & parrucco di Laura Bonariva, Piera Bonati, Martina Delle Coste, Francesca Maroni e Antonella Menghini con gli allievi del Cfp di Varese

scene e costumi di Martina Cattaneo e Marcella Magnoli

tecnici luci e audio Gioele Caravatti e Mattia Ippolito

assistente alla regia Marco Rodio

adattamento drammaturgico, musiche e regia di Paolo Franzato.