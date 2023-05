Gli studenti del liceo Frattini progettano il volto nuovo per la sede del Plis della Bevera

È la sede dove si impara a progettare. La scuola di riferimento da coinvolgere quando si vuole pensare al futuro, cambiare, modificare, abbellire.

Anche questa volta, gli studenti del liceo Frattini di Varese hanno messo in campo idee e proposte per dare un volto nuovo a un luogo con una forte connotazione: la sede del PLIS della Bevera.

Sabato 13 maggio, alle 11, al Museo Tattile di Villa Baragiola in via Caracciolo 46 a Varese verrà inaugurata l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti del liceo artistico. Una mostra che rimane visitabile fino al 21 maggio tutti i giorni dalle 15 alle 18 mentre il sabato e la domenica sarà aperta anche alla mattina dalle 10 alle 13.

Sono gli stessi studenti, in particolare Giada Fumagalli, rappresentante della 5C a spiegare, il lavoro svolto in aula

La classe 5C del Liceo Artistico Frattini si è immersa con entusiasmo nella progettazione della sede di questo parco, il PLIS della Bevera, nella porzione del Comune di Varese.

Un lavoro e una ricerca di circa tre mesi che vertono al progetto di rinnovamento della sede già esistente, con un occhio rispettoso nei riguardi dell’ambiente e dell’innovazione e con la costante ricerca di un dialogo tra le parti: fruitori e territorio.

Primo fra tutti c’è l’intento di avvicinare i cittadini di Varese (e non solo) al luogo in cui abitano, fornendo informazioni per una maggior consapevolezza, sia in senso teorico, grazie a pannelli espositivi, ad esempio illustrazioni su flora e fauna locali, sia sul piano pratico: una serie di attività pensate per qualsiasi target e con gli interessi più disparati.

Ambienti di carattere culturale come la biblioteca o lo spazio espositivo per mostre temporanee, luoghi di benessere e svago come il percorso vita, il parco giochi per bambini e il servizio di noleggio bici per poter percorrere i sentieri che si diramano in tutta la superficie del parco oppure luoghi di aggregazione, come l’area riservata ai picnic, il ristorante e le casette degli orti condivisi per (ri)avvicinarsi e ritrovare un contatto con la natura e i suoi benefici, sono solo alcuni degli esempi di ciò che ci si potrà aspettare da questo lavoro.

Sui supporti esposti a Villa Baragiola, al civico 46 di via Caracciolo (Varese), si potranno ammirare nel particolare sei dei ventuno progetti complessivi, definiti dalla classe stessa “i migliori”.

«Una bella opportunità, appagante e stimolante, soprattutto per chi, dopo il liceo, intenderà proseguire con gli studi di architettura» sono le parole degli stessi ragazzi, che ringraziano il professor architetto Vincenzo Tamburini per averli incentivati alla produzione e all’elaborazione delle loro idee e il Comune di Varese per averli accolti e aver offerto loro uno spazio in cui potersi esprimere e dare visibilità e valore al loro lavoro.

(Testo di Giada Fumagalli, rappresentante della 5C)

