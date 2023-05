Gli studenti del Liceo Musicale di Varese in concerto a Casbeno

Concerto delle classi di organo del Civico Liceo Musicale di Varese nella Chiesa San Vittore Martire, in Casbeno, Varese

Programma:

Organista: Manuele Beia

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)

-Preludio e Fuga in DO maggiore, BWV 545

-Preludio al corale “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639

-Fuga in SOL minore, BWV 578

Louis VIERNE (1870 – 1937)

-Berceuse (da 24 Pièces en Style Libre)

Luigi PICCHI (1899 – 1970)

-Scherzo in RE maggiore (da “Impressioni”)

Organista: Riccardo Cova

Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)

-Canzona in sol minore

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)

-Wer nur den lieben Goot last walten, BWV 642

-Preludio e Fuga in do minore, BWV 549

Felix Mendelssohn (1809-1847)

-Preludio e Fuga in Sol maggiore, op. 37 n. 2

Organista: Matteo Maino

Dieterich BUXTEHUDE (1637 – 1707)

-Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BuxWV 199

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)

-Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

Joseph RHEINBERGER (1839 – 1901)

-I. Tempo moderato, dalla sonata No.4, Op. 98

Ingresso libero