Gorillas, la sconfitta di Brescia conclude un campionato senza vittorie

Termina con una sconfitta pesante la stagione regolare dei Gorillas Varese di football americano, impegnati nel campionato italiano a nove giocatori (il CIF9), terza serie nazionale di questa disciplina.

Gli “scimmioni” biancorossi hanno perso con il punteggio di 62-0 sul campo dei Bengals terminando così un campionato al di sotto delle aspettative, nel quale i varesini non hanno ottenuto vittorie a fronte di sei sconfitte. Gorillas quindi ultimi nel girone C formato dai team lombardi e da Cagliari.

La partita di Brescia riservava comunque poche speranze fin dalla vigilia visto che i Bengals sono in testa al girone mentre i Gorillas si sono presentati sul campo rimaneggiati a causa di diverse assenze nell’organico. Fin da subito la superiorità dei padroni di casa è stata netta con Brescia che ha legittimato il vantaggio con il passare dei minuti.

I Gorillas stanno comunque già guardando al futuro: dirigenza giocatori e coaching staff si sono incontrati per fissare nuovi obiettivi di crescita passando per il reclutamento di nuovi atleti, eventi e la fondazione di una squadra di flag football senior.

A proposito di flag, domenica scorsa la squadra Under 15 ha affrontato i Lions Bergamo perdendo in maniera più che onorevole e disputando una prestazione coraggiosa e convincente.