Gorla Minore piange Stefano Novo, volontario della Protezione civile e uomo generoso

La notizia ha attraversato tutta Gorla Minore, lasciando sgomenta i suoi concittadini. Si è spento l’82enne Stefano Novo, volontario della Protezione civile e persona ricca di qualità, una fra tante, il suo buon cuore.

Così lo descrivono i tanti che lo conoscevano e lo apprezzavano: fra le strade del paese, ma anche sui social, in questi giorni il nome di Stefano si sente spesso, arricchito da tante testimonianze di una vita spesa per la propria comunità, con dedizione e gentilezza.

Una vita di lavoro come calzolaio e poi la scelta di spendere il proprio tempo, una volta in pensione, per Gorla e i gorlesi: era a casa sua, ad esempio, che i volontari realizzavano e vestivano il fantoccio della Gioeübia, ad ogni fine gennaio. Momenti di condivisione e allegria, che resteranno indelebili in chi lo ha conosciuto.

L’amato impegno con la Protezione civile lo ha spinto a dedicarsi agli altri e il responsabile del gruppo locale, Vincenzo Bonfanti, evidenzia come il collega sia stato un esempio per tutti.

Al dolore dei suoi colleghi si aggiunge quello dei volontari del gruppo di Protezione civile di Marnate, che spendono parole ricche di stima e amicizia per lui: «Il gruppo di volontari della protezione civile di Marnate si stringe in un abbraccio virtuale con i colleghi del gruppo Protezione civile Gorla Minore che hanno perso un prezioso membro della squadra, Stefano Novo. Il tuo impegno e la tua persona non saranno dimenticati».

Il sindaco Vittorio Landoni esprime il cordoglio alla famiglia evidenziando il suo valore per il resto della collettività: «Grazie è dire poco rispetto a quanto donato come esempio e come disponibilità alla comunità. Un saluto affettuoso e un abbraccio alla famiglia».

Nella vita di Stefano non c’era solo la Protezione civile, ma lo sguardo generoso verso gli altri si concretizzava anche con la voglia di dedicarsi ai ragazzi della cooperativa sociale Gruppo Amicizia. Proprio dall’associazione giunge il ricordo della costruzione di lanterne per il loro presepe: gesti piccoli, ma che sanno regalare un sorriso che non verrà dimenticato.

I funerali di Stefano Novo si terranno sabato mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Gorla Minore.