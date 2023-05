“Gran Forcora Bike”, parte da Maccagno la terza tappa della Coppa Lombardia Mtb

E’ prevista per l’11 giugno a Maccagno con Pino e Veddasca la prima edizione della Gran Forcora Bike, terza tappa della Coppa Lombardia Mtb.

Dopo l’escursione in Liguria e la gara sul Lago di Como si va nel comune di Maccagno, sul Lago Delio, per una gara nuova di zecca e tutta da scoprire.

Il suo percorso misura 43 km per un dislivello di 1.750 metri e una delle sue particolarità è data dal fatto che si pedala a altezze considerevoli visto che si raggiungono le località prealpine di Lago Delio, Monte Sirti, Monte Cadrigna (1200 metri) toccando il rifugio Forcora (1200mt) – che dà il nome alla gara – per poi passare per Monterecchio dove c’è la “cima Coppi” della gara: 1300 metri. A seguire ridiscendere per Lozzo (cancello di chiusura ore 13:00 dopo 28 km di gara per una media di 8 km/h), Ponte di Piero, Curiglia, Dumenza e il comune di Agro fino a tornare a Maccagno. Un percorso paesaggisticamente entusiasmante, immerso nella natura e che potrebbe anche essere, in tutto o in parte, meta di escursioni nel corso dell’anno.

Già aperte le iscrizioni al costo competitivo di 30 euro fino al 4 giugno per poi salire a 35 euro. Chi vorrà provvedere sul posto nel weekend della gara dovrà versare 40 euro. La partenza verrà data da Viale Girardi alle ore 9:30. La premiazione, in programma alle ore 15:00 presso il Parco delle Feste in Via Martinetti, e sarà riservata ai primi 3 assoluti e i primi 5 di ogni categoria. Sarà un’occasione ideale per conoscere meglio una zona turisticamente evoluta, ma in maniera diversa e più vera.

Per informazioni: Mtb San Martino, https://www.mtbsanmartino.it/gran-forcora-bike/