Grande partecipazione per l’inaugurazione della nuova area feste di Besnate

Taglio del nastro con il sindaco Giovanni Corbo per la nuova area feste di Besnate in via Veneto. È stata una domenica di festa quella vissuta dai tanti cittadini che hanno voluto prendere parte alla festa che ha dato il via agli eventi dell’estate nella nuova struttura i legno che permetterà alle tante realtà associative del paese di avere un’area coperta ma all’aperto per poter organizzare feste ed eventi.

Il sindaco, insieme alla consigliera provinciale Valentina Verga, ha tagliato il classico nastro tricolore con la banda del paese che suonava, molti cittadini e autorità civili e militari. Era presente anche il consigliere regionale Emanuele Monti.

La struttura ricorda quelle preistoriche della civiltà palafitticola di Lagozza, la zona umida che si trova nella brughiera fuori paese, ma riprende anche le forme delle grandi fabbriche che hanno fatto la fortuna del Varesotto.