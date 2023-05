Grande successo per il vernissage della mostra antologica di Giovanni La Rosa a Villa Mirabello

Grande successo per il vernissage, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 27 maggio, della mostra antologica dell’artista varesino Giovanni La Rosa.

Galleria fotografica Successo per l’inaugurazione della mostra di Giovanni La Rosa 4 di 8

In moltissimi sono andati a Villa Mirabello per applaudire l’apertura di una mostra meritata e attesa, che celebra oltre 40 anni di vita artistica e sperimentale del pittore che dalla Sicilia è arrivato a Varese per poter continuare ad esprimere liberamente il suo stile spirituale e meticoloso, fatto di simboli geometrici e accurate rappresentazioni a china.

Con lui molti dei rappresentanti dell’associazione artisti Varesini, a partire da Marcello Morandini che ha da poco aperto in via del Cairo la sede della sua Fondazione, che raccoglie molte delle sue più importanti opere. All’inaugurazione è stato inoltre presente anche il sindaco di Varese Davide Galimberti.

La mostra resterà aperta nelle sale di villa Mirabello fino al 27 luglio. Tutte le informazioni sulla mostra.