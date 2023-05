Grandi soddisfazioni a Montichiari per la Pro Patria Judo

G.P. 1/2/3 dan, Gara per JU/SE, domenica 30 Aprile a Montichiari (BS) con anche la prima fase del Trofeo Esordienti A, la Pro Patria Judo si è presa qualche soddisfazione.

Noemi Pignatiello -70 kg rientra in gara dopo una seconda operazione al ginocchio, venti secondi di gara e due ippon la posizionano al primo posto. Mitran Dmytro nei -66 kg cinque incontri disputati con quattro vittorie, cede solo in finale e merita una argento. Michele Sandrin nei – 60 kg , quattro atleti iscritti, vince un incontro che lo porta in finale, la perde combattendo fino all’ultimo, anche per lui un argento prezioso. Ion Baba in una categoria non sua vince comunque un incontro nei -90. Ultimo, ma solo per ordine di gara, il giovanissimo Olmo Guarnoni Es. A – nella categoria- 40 kg, vince tre incontri e ne perde uno qualificandosi al terzo posto.

Tutti gli atleti contenti e soddisfatti dei progressi intrapresi, tecnici e tattici. Gli Junior e Senior hanno inoltre accumulato punti preziosi per la conquista della Cintura Nera.

(nella foto con la cintura blu del terzo posto il giovane Olmo)