Grandi soddisfazioni per la Ginnastica Daverio: “Una favola lunga una vita”

Gli ultimi successi raggiunti dalle atlete della Ginnastica Daverio alle gare regionali sono motivo di orgoglio per una società che ha quasi quarant’anni di storia, tutti passati a promuovere lo sport tra i giovanissimi.

Una storia di tenacia, socialità e divertimento cresciuta assieme alla palestra comunale a partire fa un gruppo di 18 bambine che nel 1935 avevano 6 o 7 anni, fino ai 420 atleti tesserati oggi. A raccontare l’avventura è il presidente della Ginnastica Daverio, Alessandro Tibiletti, nella lettera che pubblichiamo qui di seguito.

È il 1985, si inaugura la Palestra Comunale con l’allora sindaco Angelo Tognola, (ul nostar Dutur) come direbbero i vecchi del paese. Un gruppo di genitori appassionati di sport si riunisce al Circolo Cooperativa e costituisce la società Polisportiva Daverio. Primo presidente Domenico.

E qui parte un’avventura meravigliosa: nascono discipline e si organizzano manifestazioni.

Forse la più popolare è il Settembre Sportivo, che è durato pochi anni ma sicuramente ha lasciato tanti ricordi. Ricordo le gare di calcio all’oratorio, il basket in palestra, la pesca al laghetto di Cuirone , il tiro al piattello al Poligono della allora Ignis, la scopa d’assi al Bar Roma, il ciclismo, con una cronometro individuale attorno al paese, il tennis al campetto, il torneo di bocce al circolo , il podismo e altro ancora. Che tempi!!

Tra questi pionieri, che probabilmente non sapevano come passare il tempo, c’era Sandro, che, padre di due bambine di 6 e 8 anni, crea il settore Ginnastica Artistica. E così nasce la nostra storia.

Si raccolgono adesioni e con un gruppetto di 18 bimbette di 6-7 anni parte l’avventura.

Quanti anni sono passati? 38 , Sandro è ancora qua, in vostra compagnia, e ora siamo tantissimi. Oggi, anno 2023, siamo in 430! Sembra incredibile, ma la cosa più incredibile è riuscire a farci stare tutti. Forse tanti daveriesi non ci conoscono, perché sono appena arrivati, ma se venite a trovarci nelle Palestre Comunali rimarrete stupiti.

Per ragioni di forza maggiore (gestione e numeri) è stato inevitabile separarci dalla Polisportiva e costituire una società autonoma. Da allora siamo raddoppiati entrambi .

Cosa proponiamo potete trovarlo sul sito (ginnasticadaverio.it, oppure su Facebook), ce n’è per tutti: nonni, mamme e nipoti.

Sono quasi 50 gli ANZIANI che si presentano al lunedì e giovedì dalle 9 alle 10, così tanti che ci hanno costretto ad aggiungere un’ulteriore ora anche al martedì, e poi un buon caffè al bar a raccontarsi qualsiasi cosa, e sempre più in gamba.

Per gli ADULTI c’è l’imbarazzo della scelta, PILATES , YOGA , MANTENIMENTO , MILITARE , STEP , ed altro . Siamo piuttosto orientati sul posturale . Sono quasi in 200, e sono in aumento, tanto che in alcuni corsi le iscrizioni sono chiuse. Siamo un po’ ingombranti, ma che famiglia ragazzi, sembra di essere a casa nostra!

Siamo sereni e gioiosi, e forse un po’ gelosi di quel che siamo diventati. Provare per credere.

E gli altri 200? E qui viene il bello. Sono i giovani, i nostri bambini, a partire dai 3 anni, dalla Scuola Materna fino alle Superiori, maschi e femmine che riempiono la palestra comunale il lunedì, il martedì, il giovedì e il sabato, in quel magnifico sport che è la GINNASTICA ARTISTICA. E fin da piccolo impari a fare la ruota, la spaccata, la verticale, i salti e via via in un crescendo che non ha limiti, fino addirittura a diventare un Campione.

Eh sì, proprio così, tanto che ogni anno portiamo atleti ai CAMPIONATI ITALIANI a fine giugno (tra cui SARA , in foto, recente vincitrice ai Campionati Regionali , in rappresentanza di tutte le compagne) .

Da pochi anni proponiamo Corsi di DANZA MODERNA, anche qui sempre più numerosi . Beh, ci voleva, si doveva diversificare, era diventata un’esigenza. L’ARTISTICA è soprattutto tecnica e concentrazione . La DANZA aiuta a sognare, a svagarsi in armonia .

Ma al di là dei risultati , vincono tutti e tutti sono campioni in amicizia ed educazione , sempre con sguardi di gioia e serenità .

Un saluto dai nostri 20 insegnanti ( 12 per Artistica e 8 per Fitness )

Il presidente Tibiletti Alessandro