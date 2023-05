Grazie a una maglietta speciale i ciclisti raccolgono fondi per la Madonnina di Brinzio

Per chi passa in auto è forse una visione fugace, ma chi sale da Rancio Valcuvia a Brinzio in bici non si può non apprezzare la cappellina che racchiude l’effige della Madonnina protettrice dei ciclisti. Uno sguardo, una preghiera, o un semplice saluto viene spesso rivolto da chi sale in bicicletta.

Una presenza da sessant’anni sulla salita cara al ciclismo varesino. Il passare del tempo ha influito sulla Cappellina ed è così che dagli organizzatori della Pedala con i Campioni è partita l’idea di donare una nuova veste a quel luogo simbolo del ciclismo.

Alcuni organizzatori di eventi amatoriali – la Pedalata di San Valentino, la Varese Van Vlaanderen, la Pedala con i Campioni – hanno già donato parte del ricavato delle loro manifestazioni per questo fine che ha ricevuto un supporto importante e significativo anche dall’azienda Mapei, azienda dell’edilizia e da decenni anni al mondo del ciclismo.

C’è poi il coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Grafico e Comunicazione Olga Fiorini di Busto Arsizio che hanno ideato e realizzato la t-shirt che mette in bella evidenza l’ascesa da Rancio Valcuvia a Brinzio.

Domenica 28 maggio – in concomitanza con la prova giovanile nota come “Sagra della Madonnina del Brinzio” – è previsto un “raduno a concentramento”: chi vorrà essere presente a Brinzio, in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo, potrà acquistare al costo di 15 Euro la maglietta prodotta in tiratura limitata con il ricavato che si unirà ai proventi già raccolti. E’ possibile inoltre prenotare la t-shirt celebrativa indicando la taglia a : ciclovarese2022@gmail.com