Guanti e sacchetti: plogging a Lissago per i bambini della scuola dell’infanzia

I bambini della scuola dell’infanzia Dall’Aglio di Lissago si sono cimentati in una sessione di plogging, la disciplina che unisce camminata e pulizia ideata in Svezia. Proprio dalla lingua svedese nasce il nome plogging, fusione tra plocka upp (raccogliere) e dell’inglese jogging, inventata da Erik Ahlström nel 2016.

Il plogging consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta. L’idea è quella di ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per lo sport per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Così i bambini della scuola dell’infanzia di Lissago, accompagnati dalle insegnanti, sono scesi in strada muniti di guanti e sacchi per la raccolta differenziata e hanno dedicato la consueta passeggiata nei dintorni della scuola all’osservazione minuziosa del suolo, alla ricerca di rifiuti da raccogliere e differenziare.

La ricerca non è stata vana. I circa 400 metri percorsi hanno fruttato un notevole bottino: 600 grammi di carta, 300 grammi di vetro, 150 grammi di plastica e 1 kg e 300 grammi di rifiuti indifferenziati, per un totale di più 2 kg di rifiuti.

La scuola Dall’Aglio sta partecipando per il terzo anno consecutivo al programma Green School, che ha come obiettivo la diffusione di buone pratiche ecologiche sul territorio: per questo motivo l’attività del plogging verrà riproposta anche alle famiglie nella mattina di sabato 20 maggio.