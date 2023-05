Guasto alla linea Milano-Gallarate-Varese, treni in ritardo

Un guasto all’infrastruttura al treno 24525, in partenza da Varese alle 07:43 e in arrivo a Treviglio alle 09:50 ha causato ritardi di trenta minuti sulla linea Milano-Gallarate-Varese. Attualmente, i tecnici del regolatore della circolazione ferroviaria stanno intervenendo per risolvere la situazione.

Purtroppo, a causa di questo incidente, ci saranno anche ritardi su altre linee ferroviarie, in particolare quelle che collegano Varese e la Svizzera. Inoltre, la linea diretta Mi Garibaldi-Varese-Porto Ceresio ha subito anch’essa delle interruzioni.

Si consiglia a tutti i passeggeri di controllare gli orari dei propri treni e di tenere presente la possibilità di ritardi o interruzioni del servizio ferroviario nella zona interessata.