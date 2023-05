Guerra tra palestre, Life batte Olympus-Avant in tribunale

A poco più di quattro mesi dal suo inizio, la vicenda che vede contrapposte due grosse realtà del fitness cittadino – il Life di via Sanvito e l’Olympus Avant che aveva sede al Campus sino a fine 2022 – ha ora un punto fermo fissato dal Tribunale di Varese.

Con una sentenza emessa lo scorso 29 aprile, si è chiusa una causa civile cautelare a favore del Life: la decisione dei soci di quest’ultima azienda di non proseguire nel progetto di fusione tra le due palestre è stata giudicata “motivata e non ingiustificata”. Inoltre, sempre secondo il tribunale, i dati raccolti hanno escluso che «Life avesse attuato una strategia predatoria ai danni di Olympus Avant/Sextus».

Quest’ultima società aveva chiesto il sequestro degli spazi di via Sanvito, una richiesta che a questo punto è stata respinta: «Noi soci di Life abbiamo sempre operato nella massima trasparenza ed onestà – commenta l’amministratatore Gabriele Ciavarrella (foto in alto) – e ribadiamo la nostra estraneità a tutte le accuse rivolte da Olympus Avant. Accuse mosse allo scopo di screditare la nostra società nelle figure dei suoi dirigenti e collaboratori. Ringraziamo i nostri affezionati soci per il sostegno ed estendiamo il nostro ringraziamento anche a coloro che si sono uniti a noi successivamente accordandoci la loro fiducia».