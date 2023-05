Hanno arrestato la Befana: il processo spiega a bambini e genitori l’uso degli smartphone

Hanno arrestato la Befana! Lo annunciano le locandine della prossima iniziativa promossa dall’associazione Il Pargolario che porta in scena a Orino l’incredibile processo a uno dei personaggi più cari ai bambini. L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 6 maggio alle ore 14.30 al Tribunale della Fantasia – opportunamente allestito nella sala Orum della Biblioteca comunale di Orino – dove prenderà vita il processo per un pubblico di bambini (indicativamente tra i 6 e gli 11anni) e i loro genitori, “convocati in veste di giudici popolari”.

Contro la povera Befana ci sono gravi capi d’accusa: ruba le feste, distribuisce a tutti il carbone che sporca e inquina. “Occorre nominare subito un avvocato di fiducia: facciamo appello ai più bravi – si legge nella locandina che invita le famiglie a partecipare – Qualcuno vocifera che occorrerà nominare un perito di parte, perché sarà difficile sgretolare le accuse del Pubblico Ministero”.

Il processo sarà un workshop a sfondo ludico, centrato dal personaggio mitico della Befana, per presentare alcune semplici nozioni giuridiche, toccando alcuni temi di educazione ambientale, chimica e scientifica (a partire dal carbone) e su diversi aspetti anche legali legati all’uso delle tecnologie digitali come smartphone e tablet da parte dei bambini.

La partecipazione al laboratorio è per tutti gratuita , ma è necessario prenotare compilando il modulo a questo link https://forms.gle/bQeUiR4G51FcTana7.

Per maggiori informazioni scrivere a 366 7550411 (Daniela) oppure ilpargolario@gmail.com.

La Biblioteca comunale di Orino si trova in via Garibaldi 15.