“Ho assistito in pronto soccorso a Varese quella donna picchiata dal marito”

Non parlava, gli occhi bassi, ma decisa a denunciare quanto aveva subito, e a dimostrazione di quella situazione così pesante, ecco i segni della furia: una frattura e lesioni pesanti alla base della spina dorsale da causarle lesioni dichiarate guaribili in 30 giorni. Per quel processo è imputato il marito della donna di origini srilankesi, un uomo di 64 anni che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali con fatti che, secondo l’accusa si protraevano da oltre 20 anni.

Questa mattina, martedì, è stata sentita una consulente di Amico Fragile OdV, una associazione che si occupa dell’assistenza e della tutela integrata della vittima di violenza di genere e ha raccontato, invitata dalle parti a ricostruire quella sera in cui la donne fece l’accesso al pronto soccorso di Varese. «Faticava a parlare, era intimorita. Conoscevamo la signora perché tempo prima aveva fatto riferimento alla casa rifugio di Varese, e poi aveva deciso di lasciare la struttura per tentare di ritornare in famiglia. Quella sera venne presa in carico dalla Casa Felicita Morandi».

La donna aveva infule frangente lamentato di aver subito rapporti sessuali con violenza, oltre alle botte prese dal marito che – secondo l’accusa – l’aveva minacciata anche con un coltello da cucina: «Ti taglio le mani». I colpi presi quella sera nella casa della coppia, a Varese, le produssero un cedimento della colonna vertebrale. Nella prossima udienza verrà sentito l’imputato, poi la discussione il 26 settembre.