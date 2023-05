“Ho perso 150 euro per strada a Sant’Ambrogio di Varese aiutatemi”

Avete trovato 150 euro per strada? Mettetevi la mano sul cuore e restituiteli al nostro lettore Paolo. È una richiesta un po’ inconsueta quella ricevuta dalla nostra redazione ma abbiamo comunque la possibilità di rimediare ad un piccolo dramma (foto di repertorio).

Il signor Paolo oggi si è recato a prendere la nipote alla scuola Canetta di Sant’Ambrogio a Varese e fino a li è sicuro di aver avuto i soldi con se. Poco più tardi si è invece accorto che mancavano dalla tasca.

Non erano contenuti in un portafoglio o in un busta: erano semplicemente banconote. Chi li avesse trovati può restituirli contattando il numero: 3343378038.