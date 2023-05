I bambini delle classi quarte della Primaria Gallazzi portano 99 stelle in Comune a Busto Arsizio

Grandi emozioni oggi in Comune per la presenza degli alunni delle classi IV della Scuola Primaria Chicca Gallazzi che hanno presentato al sindaco Emanuele Antonelli, alla presidente del consiglio comunale Laura Rogora e all’assessore alle Politiche educative Daniela Cinzia Cerana, il videoclip della canzone “99 stelle” di Cesare Bonfiglio, che hanno registrato di recente, diretti dall’insegnante Benedetta Candiani.

Il canto, ispirato dal Piccolo Principe, come ha spiegato Bonfiglio, racconta dei loro sogni, del loro desiderio di diventare grandi e di crescere come uomini e donne migliori, da protagonisti nella società in cui vivono: un progetto educativo a cui hanno partecipato con grande entusiasmo divertendosi e mettendo in evidenza i loro talenti.

I bambini, accompagnati dalla coordinatrice Paola Luoni e dalle maestre, hanno anche ascoltato con attenzione la piccola “lezione” di educazione civica del sindaco, che ha spiegato loro il funzionamento del consiglio comunale, i ruoli degli assessori e dei consiglieri, le competenze del comune e li ha invitati a studiare tanto e a seguire i consigli degli insegnanti e dei genitori per diventare buoni cittadini che potranno offrire un contributo importante alla comunità.

Così ha presentato l’iniziativa Paola Luoni, Coordinatrice didattica della Scuola primaria Chicca Gallazzi: «La Cooperativa Rezzara che gestisce le nostre scuole comprende anche la Scuola secondaria di primo grado Con Carlo Costamagna e il Liceo Pascal. Ringrazio il sindaco, l’assessore alle politiche Educative Daniela Cerana, il presidente del consiglio comunale Laura Rogora e tutta l’amministrazione comunale dell’accoglienza di questa mattina. Porto i saluti del nostro Consiglio di Amministrazione e in particolare del nostro presidente Claudio Rosa. Grazie per averci resi partecipi del vostro lavoro, non sempre facile, ma teso a realizzare un bene che sia per tutti. I nostri bambini saranno gli adulti di domani e hanno bisogno di vedere che ci sono adulti appassionati che, portando compiti differenti, si muovono tutti nella direzione di costruire cose grandi che rimangano anche a chi ci sarà dopo di loro. Così è il lavoro degli insegnanti. Incontriamo i nostri bambini sapendo che dentro di loro è già tutto scritto: a noi il compito di permettere al meglio di loro di emergere, così che ciascuno possa trovare la sua strada. Non siamo tutti residenti a Busto ma ci sentiamo appartenere a questo territorio come scuola e desideriamo anche essere sempre più partecipi e collaboratori nel rendere questa città più aperta e desiderosa di incontrare».