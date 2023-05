I bambini delle Rodari di Somma Lombardo partecipano alla “corsa contro la fame”

Tutti di corsa per lanciare un messaggio contro la fame: mercoledì 17 maggio 2023 la Scuola Primaria Gianni Rodari di Somma Lombardo è stata coinvolta nella “Corsa contro la fame”, un evento che è sostenuto dal Coni e che coinvolge 200mila studenti “podisti” di 700 comuni italiani.

A Somma tutti gli alunni coinvolti in questo macro progetto hanno potuto contribuire con la loro corsa solidale.

Lo spazio esterno dell’Istituto Leonardo Da Vinci è stato organizzato affinché ogni gruppo classe potesse compiere i propri giri di corsa, con il monitoraggio e il controllo delle docenti che

permetterà ad ogni familiare e/o amico, coinvolto nel progetto come sponsor del podista, di mantenere la promessa di donazione.

Nell’evento sono stati coinvolti, in modo attivo, il dirigente scolastico Leonardo Mangiaracina, la vicepreside Jenni Gomiero e il presidente del Consiglio d’Istituto Massimo Giacchino.

La scuola G. Rodari ha organizzato, per l’occasione, più giochi a staffetta a rotazione tra le diverse classi. Sport e solidarietà, parole d’ordine dell’intera mattinata, che ha visto tutti gli alunni vincitori.

«Sono oltre 828 milioni gli uomini, le donne e i bambini che soffrono la fame – ha dichiarato Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame, organizzatore dell’evento intinerante. «Con questo progetto, grazie all’impegno di studenti e docenti, accendiamo i riflettori sulla crisi alimentare che colpisce le comunità più vulnerabili del mondo, flagellate da guerre, povertà ed effetti dei cambiamenti climatici. Negli studenti e nei docenti troviamo i nostri principali ‘alleati’, a dimostrazione del fatto che la scuola, con il coinvolgimento di tutti i suoi attori, può essere generatore di cambiamento e catalizzatore di sinergie capaci di contribuire, davvero, alla creazione di un mondo migliore e, soprattutto, libero dalla fame».

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale specialista contro fame e malnutrizione infantile. “Lavoriamo per salvare la vita dei bambini gravemente malnutriti e per fornire a intere comunità acqua, cibo, formazione e assistenza sanitaria per vivere libere dalla fame. Ci mobilitiamo con determinazione per spingere persone e governi ad un’azione collettiva contro le cause strutturali di questa ingiustizia inaccettabile. Interveniamo da oltre 40 anni in 51 paesi del mondo, impiegando sul campo quasi il 90% dei fondi raccolti”.