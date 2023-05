I bimbi della scuola dell’infanzia Dalla Chiesa “guardiani” per una mattina del Parco Zanzi

Martedì scorso, 16 maggio, i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia Statale “Dalla Chiesa” per l’uscita didattica si sono recati presso il lido di Varese a conclusione di un percorso didattico durato l’intero anno scolastico con il progetto “NATURAL…MENTE” e le attività per la certificazione della scuola a Green School.

Per il secondo anno consecutivo, il lavoro a scuola si è incentrato sull’utilizzo consapevole dell’acqua (regole di non spreco, borracce al posto delle bottiglie di plastica, raccolta dell’acqua piovana per annaffiare l’orto) e sulla biodiversità (conoscenza delle piante e realizzazione delle palline di cibo per gli uccelli presenti in giardino, Batbox e semina di fiori per attirare gli insetti impollinatori).

I bambini muniti di binocolo, realizzato con il riciclo dei rotoli di carta igienica, hanno cercato la fauna della zona lacustre e osservato il paesaggio che circonda il lago individuando anche piante a loro note.

Nei mesi precedenti i bambini sono stati invitati a prendere coscienza dell’importanza del rispetto della natura e martedì, muniti di guanti e sacchetti, hanno ripulito il prato del Parco Zanzi raccogliendo i rifiuti abbandonati… per fortuna pochi!!

A conclusione della mattinata i bambini hanno consumato la merenda…ovviamente i rifiuti sono stati raccolti e buttati nei cestini.