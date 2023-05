I clown de “I colori del Sorriso OdV -Vip Varese” si allenano a Comerio

Da qualche settimana, il Comune di Comerio ospita a titolo gratuito nel salone polivalente gli allenamenti dell’associazione di volontariato “i colori del Sorriso OdV”- Vip Varese (www.icoloridelsorriso.it), che con la clownterapia porta sorrisi ai bimbi ricoverati nei reparti ospedalieri della nostra provincia.

La Clownterapia o Terapia del Sorriso.

Tanti i contesti in cui se ne sente parlare, uno solo il modo per descriverla: “l’allegria aiuta a guarire”.

Sono svariate le evidenze terapeutiche che confermano le potenzialità salutari del ridere e delle emozioni positive. Nei vari reparti, ospedalieri e non, viene sempre più spesso utilizzata allo scopo di ridurre nei pazienti lo stress da paura e da sofferenza.

Ridere è il modo migliore per reagire a situazioni di disagio o per esprimere le nostre emozioni. È un meccanismo attraverso cui le persone comunicano fiducia reciproca. Chi non ha mai percepito da un sorriso più di tante parole?

In aggiunta si hanno degli effetti fisici reali:

maggiore ossigenazione delle vie respiratorie superiori

rilascio di endorfine a livello cerebrale, con effetto analgesico

rigenerazione della muscolatura del viso

eliminazione delle tossine dall’apparato digerente, attraverso il movimento del diaframma.

Vi chiederete “come?”

Anticipati da un piccolo naso rosso, cerchiamo di promuovere lo stupore ed il buon umore, in tutti coloro che incontriamo. Catturiamo l’attenzione con abiti colorati ed accessori bizzarri, con le nostre buffe gags e giochi di vario tipo. Creiamo un clima disteso e di conforto per i familiari, affaticati e tesi. Cerchiamo di strappare sorrisi laddove il ridere non viene preso in considerazione. Coltiviamo rapporti di fiducia con il personale medico e paramedico.

È rigoroso ribadire che non siamo clown professionisti ed è per questo che per definirci usiamo la parola CLAUN, all’italiana. Per distinguerci da chi il clown lo fa di mestiere.

La maggior parte di noi, nella vita di tutti i giorni, si occupa di tutt’altro. Quello che ci accomuna è la consapevolezza del potere di un sorriso; di quanto esso possa far la differenza negli altri ed in noi stessi.