I Giovani Democratici sulle aggressioni ai tifosi del Napoli: “Atti squadristi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei Giovani Democreatici della Città di Varese riguardo alle aggressioni di Varese ai tifosi del Napoli nella serata di giovedì 4 maggio.

Intervengono sull’aggressione ai tifosi del Napoli anche i Giovani Democratici della Città di Varese: “Quelli di ieri sono veri e propri atti squadristi, che non fanno altro che continuare un preoccupante climax iniziato con le celebrazioni e le relative aggressioni del 25 aprile. Speriamo vivamente in una forte risposta delle istituzioni, non è tollerabile che dei facinorosi limitino le libertà di chi vuole solo festeggiare la vittoria della propria squadra.”

«Varese fa dello sport uno dei principali strumenti di promozione sociale, perché crediamo fortemente che il suo valore sia quello di unire le persone e non dividerle – incalza Luca Battistella, presidente della commissione sport in consiglio comunale e storico esponente dei Giovani Dem -. In questi giorni è circolato un volantino con scritto “Varese tifa Varese” e “festeggiamenti di altre squadre non sono graditi. Certamente Varese tifa Varese, ma non solo. Nella nostra città si possono tifare tutte le squadre, di qualunque città e nazione. Per questo motivo le aggressioni compiute ieri sera nei confronti di tifosi del Napoli e gli atti vandalici alla Marconi vanno condannati con fermezza. Varese tifa lo sport e festeggiamenti di altre squadre sono graditi».