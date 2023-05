I giovani esperti di tecnologia continuano a cadere preda delle truffe online

Quasi tutti abbiamo ricevuto una qualche forma di contatto fraudolento, sia che si tratti di una chiamata, un messaggio o una e-mail ingannevole. Nonostante alcuni di noi siano abbastanza scettici da non cadere preda di questi tentativi di truffa, una parte allarmante della popolazione non riesce a riconoscere questi stratagemmi.

I truffatori stanno, infatti, diventando sempre più abili nel creare situazioni credibili e guadagnare la fiducia delle loro vittime. I vecchi trucchi, come quello dell’uomo che ha vinto alla lotteria e che necessita di aiuto per proteggere i suoi soldi, non sono più molto usati.

Rapporti recenti dimostrano che anche individui più giovani e istruiti possono cadere in intricate truffe come quella della “macellazione di maiali”, nella quale i truffatori creano un rapporto di fiducia con le loro vittime prima di farle partecipare a piani di investimento fraudolenti.

Gli autori di queste truffe mirano ai frequentatori di chat online e app di incontri, instaurando un rapporto graduale, ma costante con la loro vittima, in cui la loro veridicità è supportata da una serie di piccoli guadagni ottenuti sui primi investimenti. A lungo andare, le persone truffate finiscono per perdere ingenti somme di denaro investendo sempre più in questi finti piani di investimento, mentre il truffatore sparisce senza lasciare traccia.

I nativi digitali sono più suscettibili alle truffe

Potrebbe essere facile pensare che le persone anziane siano quelle più a rischio di cadere vittime di truffe online, ma in realtà è il contrario. Secondo una ricerca del 2022 condotta dall’Institute for the Public Understanding of Risk (IPUR), le persone di età inferiore ai 25 anni hanno il 10% in più di probabilità di subire una truffa rispetto a quelle di età pari o superiore a 65 anni.

Ciò può essere attribuito al fatto che i giovani adulti, essendo nati e cresciuti nell’era digitale, fanno affidamento su piattaforme online per gli acquisti, le transazioni bancarie e le comunicazioni. Essere sempre connessi aumenta, quindi, il rischio di venire colpiti dalle truffe e dalle frodi informatiche.

Inoltre, l’eccessiva familiarità con i siti web e le app online può far sentire gli utenti invulnerabili e portarli a giudicare male le situazioni, rendendoli prede facili per i truffatori.

Gli psicologi hanno individuato un pregiudizio verso l’ottimismo nei giovani adulti che può portarli a comportamenti rischiosi. Questa sensazione di invincibilità può spingere i giovani a partecipare a investimenti loschi o a divulgare informazioni personali a nuove conoscenze avvenute online senza preoccuparsi troppo della situazione. Alcuni potrebbero anche decidere di acquistare prodotti online solo perché si trovano a metà prezzo rispetto a quelli presenti nei negozi fisici.

Tuttavia, è importante essere consapevoli che, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. La necessità finanziaria può farci ignorare i campanelli d’allarme, ma è cruciale mantenere l’attenzione alta per evitare di cadere nelle trappole degli scammer.

Come proteggersi dalle truffe online?

Negli ultimi anni, le truffe online sono diventate sempre più sofisticate e complesse, rendendo sempre più difficile individuare i tentativi malintenzionati. Nonostante banche e piattaforme online si adoperino per migliorare la sicurezza dei loro utenti, è importante assumersi la responsabilità delle nostre azioni per proteggere i nostri dati personali e finanziari.

Se non hai familiarità con gli investimenti o con una particolare piattaforma online, prenditi il tempo necessario per informarti in modo adeguato. Quando si tratta di social media, evita di farti tentare da offerte fraudolente come l’acquisto di follower o preferiti, le quali potrebbero mettere in pericolo i tuoi dati personali.

In generale, è importante essere cauti quando si naviga su Internet e fare attenzione ai siti web che propongono investimenti rischiosi. Evita portali che imitano piattaforme di trading accreditate e fai attenzione ai siti web che promuovono opzioni binarie o altri strumenti finanziari rischiosi.

Il condividere dati finanziari online deve essere, inoltre, fatto con cautela, utilizzando servizi commerciali online accreditati come PayPal o Visa.

L’utilizzo di una virtual private network (VPN) costituisce un ulteriore passo per proteggere la tua privacy e i tuoi dati finanziari da eventuali truffatori. Tale strumento, infatti, crittografa i dati della tua navigazione rendendoli indecifrabili da parte dei malintenzionati.

In caso di dubbio, non sentirti sotto pressione nel prendere decisioni affrettate. Richiedi del tempo per valutare le opportunità e per sentire il parere di amici o autorità competenti al fine di guidarti nella scelta in modo obiettivo.

In conclusione, il crescente utilizzo di tecnologie e di piattaforme online ha messo a rischio anche i giovani più esperti. Nonostante la tecnologia abbia reso la vita più semplice, dobbiamo essere consapevoli delle minacce poste dai truffatori online e sapere come proteggerci e proteggere i nostri dati personali e finanziari. L’utilizzo di misure di sicurezza aggiuntive, come l’uso di VPN e servizi accreditati, può aiutarci a mantenere al sicuro i nostri dati, ma dobbiamo anche essere vigili e prendere tempo per valutare le situazioni prima di effettuare decisioni affrettate.