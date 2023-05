I maxi sequestri di droga, la rapina al ristorante e il futuro della funicolare nel podcast del 3 maggio

Le notizie del podcast di mercoledì 3 maggio

Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in azione per contrastare il traffico di stupefacenti dal sud America fino ai boschi del Varesotto. Nella giornata di oggi, mercoledì, sono state comunicate dai vari comandi tre importanti operazioni che in una sola volta hanno acceso un enorme faro sulla provincia di Varese come centro logistico della grande criminalità organizzata, territorio di spaccio all’interno delle aree boschive così come anche negli appartamenti delle vecchie corti un tempo abitate da operai e contadini e oggi da stranieri che non hanno altra strada che l’illegalità.

L’operazione principale è quella portata a termine dalla direzione distrettuale antimafia di Milano insieme alla Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di 40 persone delle quali cinque residenti in provincia di Varese, il sequestro di un capannone a Gerenzano dentro il quale entravano carichi di cocaina da almeno 100 kg alla volta. Il tutto era gestito da affiliati ai clan di Africo (Morabito-Bruzzaniti) e dai due broker campani della cocaina Raffaele Imperatore e Bruno Carbone (oggi pentiti).

L’operazione della Polizia di Busto Arsizio, invece, ha fatto luce su uno straniero che aveva appena finito di scontare una lunga pena detentiva per spaccio di droga ma che in casa (un piccolo appartamento in una corte di via Durini a Gorla Minore) aveva 25 kg tra hashish, marijuana e cocaina che si era rimesso a spacciare. Non a caso l’uomo, disoccupato, aveva con sé anche 4300 euro in contanti.

La terza operazione è quella portata a termine dai Carabinieri di Gallarate che hanno messo fine ad una possibile faida a colpi di armi da guerra nei boschi di Sesto Calende. Una decina le persone finite in manette e diverse le armi sequestrate, pronte ad essere usate per un regolamento di conti tra bande di marocchini rivali nel controllo delle piazze di spaccio.

Il 30 aprile scorso, poco dopo la mezzanotte, un ristorante di Bodio Lomnago è stato teatro di una rapina ad opera di due malviventi. Una donna ha fatto irruzione nel locale, gridando e dirigendosi verso la cucina, attirando l’attenzione dei dipendenti presenti. Il caos creato si è rivelato un diversivo per permettere a un complice, con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, di introdursi nel ristorante e rubare 3.280 euro dalla cassa. ll rapinatore è riuscito a fuggire a bordo di un’auto. I Carabinieri della Stazione di Azzate sono intervenuti e hanno individuato e rintracciato i due malviventi. I sospetti sono un 30enne italiano, con precedenti di polizia, trovato in possesso di 2.300 euro in contanti e una donna italiana del 1992 con precedenti di polizia. I militari hanno anche localizzato l’auto utilizzata per la fuga, una Peugeot 307, nella quale sono stati rinvenuti una pistola giocattolo priva del tappo rosso, simile a un’arma da fuoco vera, e un coltello a serramanico, entrambi sequestrati.

Continua a preoccupare il futuro della funicolare di Varese ferma dal dicembre 2021. La decisione di affidarla all’Agenzia del trasporto pubblico e di cercare un gestore europeo non tranquillizza le opposizioni che si dicono favorevoli alla scelta di levare la gestione all’AVT ma, nel contempo, sono convinti che per la ripartenza occorreranno ancora molti mesi. I consiglieri d’opposizione della Lega Monti, Bison e Brianza lamentano dunque che la gestione non sia stata lasciata provvisoriamente ad Avt per far ripartire il trenino in attesa della messa a gara della gestione integrata dei 7 impianti a fune nelle province di Varese, Como e e Lecco.

Sono invece partiti a Laveno Mombello i lavori per l’arrivo dell’AlP Transit. Con l’affidamento dell’area cantiere si è aperto ufficialmente l’iter che durerà un anno e sei mesi a decorrere, però, dalla data di consegna definitiva del cantiere che al momento non è ancora avvenuta. «È un’opera che impatterà nella vita ordinaria del paese – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Fabio Bardelli. – andranno concertate tutte le misure ordinarie e straordinarie per gestire questo cantiere che avrà fasi non facili da governare se non seguite in maniera puntuale» Il primo intervento riguarderà l’abbattimento dello stabile di via Ceretti.

I food truck invadono il centro di Gallarate: tre giorni di musica e “cibo di strada”. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio, tre giorni dedicati al miglior street food di sempre e alla musica. Non mancheranno eventi collaterali, tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini. L’appuntamento è in piazza Garibaldi a Gallarate. ingresso gratuito e orario continuato