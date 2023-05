I pacifisti si mobilitano per gli attivisti denunciati a Gallarate

«Come Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole lanceremo una raccolta fondi per sostenere le spese legali a cui dovranno fare fronte le persone denunciate». si mobilita la rete pacifista per i sette che sono stati denunciati a Gallarate per aver contestato e srotolato uno striscione davanti alla banda dell’Aeronautica Militare.

«Un dissenso espresso in modo assolutamente pacifico, senza impedire in alcun modo la manifestazione che andava avanti a suon di musica» dice l’Osservatorio contro la militarizzazione. Che parla di «un atto gravissimo di criminalizzazione del dissenso».

La rete pacifista parla di un atto «sproporzionato che mostra però la forza dirompente che le azioni non violente hanno in tempi di guerra. Oggi le nostre scuole e le nostre piazze vedono sempre più spesso la presenza dei militari: è un dispiegamento massiccio di quella “cultura della difesa” che cerca di riavvicinare il consenso alle forze armate, in un momento storico in cui i guerrafondai hanno più che mai bisogno dell’appoggio della popolazione perché la crisi economica si aggrava e i soldi pubblici investiti in armi raggiungono cifre esorbitanti».

Va ricordato che le sette persone sono state denunciate per non aver comunicato la manifestazione alle autorità di pubblica sicurezza. Ma non solo: uno dei sette è stato segnalato alla Procura anche per il reato di vilipendio alle forze armate. Al centro della questione c’è lo striscione che parlava di “cento anni di bombardamenti e stragi”, riferendosi appunto alle operazioni della “arma azzurra” dal 1923 in avanti: se si arriverà in Tribunale, si dovrà appunto provare che si tratti di un messaggio di vilipendio oppure di legittima critica ai fatti storici di un secolo.

«Non lasceremo soli gli attivisti e le attiviste di Gallarate» promette la rete. «Prenderemo esempio proprio da loro e rilanceremo nei nostri territori».