I Patrini non vogliono fermarsi: sfida a Seveso contro la Fiorentina Bxc

Quella contro i Thunder’s Five di Milano è stata la quarta vittoria stagionale su quattro per i Patrini Malnate che sabato 13 maggio (ore 11.00) affronteranno per la quinta giornata la Fiorentina Bxc. Campo di gioco inusuale per i malnatesi, che saranno impegnati al Cabs Park di Seveso in un’iniziativa per “esportare” il baseball per ciechi nella località brianzola, che sta lavorando per costruire a sua volta una squadra.

Anche per la Fiorentina gli ultimi avversari sono stati i Thunder’s, e anche il quel caso il risultato finale è stato di 6-2, ma a essere premiati sono stati i milanesi.

L’Ingresso al campo di Seveso sarà libero e gratuito e ci sarà anche un punto ristoro. Per chi invece non riuscirà a seguire la sfida dal vivo, ci sarà come sempre la diretta Facebook sui canali dei Patrini.