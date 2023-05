I playoff dello Yaka Volley iniziano con una netta vittoria

Inizia nel migliore dei modi la corsa nei playoff verso la Serie A per lo Yaka Volley Malnate, che a Caselle di Sommacampagna, sospinto anche dal numeroso pubblico amico arrivato fino in provincia di Verona, vince con uno 3-0 nettissimo e senza storia dando un forte segnale per questa post season. Tre set di dominio per i malnatesi, che lasciano gli avversari a quota 15 nel primo e nel terzo set e solo nel secondo provano a tenere testa allo Yaka che però chiude sul 25-23.

Mattiroli con il suo staff ha studiato con attenzione i temuti avversari e durante la settimana i suoi ragazzi si sono preparati al meglio; il risultato si è visto con una prestazione che ha dimostrato ancora una volta che vince la squadra e non le individualità. Ottima prestazione collettiva per la squadra di coach Mattiroli, con Guizzardi che dirige il gioco alla grande e mette a segno anche 4 ace a servizio. Il top scorer in casa malnatese è Favaro a quota 15 con Daverio che segue a 11.

CRONACA

Fischio d’inizio e lo Yaka fa subito capire che fa sul serio; 4-10 ed è già time out per Pes che si vede costretto a chiamare il secondo dopo i 2 ace consecutivi di Guizzardi (6-13). Favaro illumina sul tabellone il 22-13 ed il Caselle si gioca la carta del cambio in diagonale ma, in sequenza, Favaro, Ferrario e Ruo chiudono sul 25-15 e si cambia campo.

Nel secondo lo Yaka sembra rilassato e i padroni di casa prendono coraggio, tanto da passare in vantaggio. Nel finale però Daverio sale letteralmente in cattedra, si carica sulle spalle la squadra e attacca per il 22-21 che lo porta al servizio. Qui arma il braccio, scarica 3 bordate dai 9 metri per altrettanti ace e va a chiudere il set facendo esplodere sugli spalti quelli di fede fucsianera.

Il terzo parziale è a senso unico, indirizzato immediatamente dallo Yaka con il 4-0 iniziale. La squadra malnatese è implacabile, dilaga e va a prendersi la vittoria grazie al servizio in rete di Alberti che mette i titoli di coda alla sfida con il 25-15.

Prossimo appuntamento con lo Yaka sabato 20 maggio al Palazzetto di via Gasparotto a Malnate contro la Canottieri Ongina, ma prima l’attenzione va al risultato dello scontro di mercoledì 17 fra Ongina e Dualcaselle.