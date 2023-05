I problemi dell’ospedale di Gallarate, il villaggio solidale a Somma e i 20 anni del coro del liceo Cairoli nel podcast del 23 maggio

Le notizie del podcast di martedì 23 maggio

Nuova situazione difficile all’ospedale di Gallarate. Dopo la notizia della chiusura della cardiologia è la radiologia a preoccupare. Dei12 specialisti necessari ce ne sono solo tre e mezzo. Sospese tutte le attività ordinarie ad eccezione della senologia e del pronto soccorso. Il direttore sanitario Arici assicura: “Presto una soluzione condivisa con gli specialisti degli altri ospedali. Probabile l’istituzione della guardia attiva con un solo medico di guardia per tutta la Valle Olona.

Due anni fa avveniva la tragedia della funivia sul Mattarono. Un incidente che provocò la morte di 14 persone e un solo sopravvissuto il piccolo Eitan. Furono 5 anche le vittime varesine due giovani fidanzati di Varese e un’intera famiglia con madre padre e figlio di 5 anni di Vedano Olona. L’anniversario è stato ricordato con una messa commemorativa in vetta al Mottarone

23 aziende per 100 offerte di lavoro, 260 colloqui e tre scuole superiori coinvolte. Dal 18enne al primo impiego al 54enne costretto a reinventarsi. Sono alcuni dei numeri dell’edizione di My job day che si è tenuto a Malpensafiere. Organizzato dall’Ente Bilaterale del terziario e da Confcommercio è stato il luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro in provincia di Varese. Erano presenti grandi aziende come Eolo, catene di negozi come Seconda Strada o Tigros, aziende piccole e medie. È stata la terza edizione del format già sperimentato per le aziende del settore turistico alla ricerca di personale per l’avvio della stagione estiva.

Sarà quasi un intero quartiere, con alloggi per persone fragili, una ala civica, un “emporio solidale”:è il progetto per l’area di proprietà del Comune di Somma Lombardo, nel rione di Mezzana. L’ampia area – oltre 4mila metri quadri – è chiamata Lascito Aielli, dal nome della famiglia che ha donato il complesso al Comune: l’intervento prevede un progetto in due lotti, affidati a due realtà senza scopo di lucro. La locale Fondazione Carabelli realizzerà otto appartamenti per il “dopo di noi”, per persone disabili, oltre a spazi di inserimento lavorativo. Mentre la cooperativa Intrecci gestirà l’emporio solidale, che distribuirà eccedenze alimentari a famiglie in difficoltà. Il progetto ha anche il sostegno di Fondazione Cariplo, con un contributo di un milione di euro.

Sabato 27 maggio alla chiesa della Brunella di Varese il coro del liceo Cairoli di Varese festeggerà i 20 anni di vita. «Una delle criticità del sistema scolastico italiano, da sempre, è la totale mancanza della musica nella formazione generale degli studenti delle scuole medie superiori – sottolinea il maestro Alessandro Cadario ex Cairolino che volle lanciare il progetto nel 2003 – L’Italia è una tra le nazioni con le migliori accademie musicali, un capillare sistema di conservatori e licei musicali per lo studio professionale della musica. Quello che manca, purtroppo, riguarda il restante 99% degli italiani che fatica a essere in gran numero pubblico motivato e competente, perchè, se non per passione o iniziativa personale, resta musicalmente analfabeta. In questo vuoto didattico il progetto Coralmente dell’Associazione Corale Hebel APS ha avviato in Lombardia già dal 2003 laboratori musicali tenuti dai migliori professionisti del settore in sei scuole superiori coinvolgendo oltre 3000 ragazzi e dando vita a due cori giovanili di eccellenza. Tutto è iniziato 20 anni fa proprio al liceo “Cairoli” di Varese quando, giovanissimo ex cairolino, lanciai questa attività nelle scuole del territorio».